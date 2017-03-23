В России стартовал эксперимент – лечение по телефону: обзор прессы

Фото: rg.ru

В список стран с высоким уровнем человеческого развития вошла Россия; в стране увеличена численность армии; самым богатым пенсионером в мире считается 99-летняя хозяйка компании Ferrero – эти и другие новости попали сегодня в поле зрения обозревателя Амур.инфо и ведущего «Авторадио-Благовещенск» Павла Савинкина.

Вам статья

Много интересного, занимательного, необычного читатели найдут под рубрикой «События и комментарии» в «Российской газете». В частности, пишут, что в стране начался эксперимент по телемедицине, то есть лечение по телефону. Всё очень просто: звоните врачу, называете симптомы недомогания, а специалист дает рекомендации. Хотя тут же, отмечает Павел Савинкин, консультация мобильного доктора будет стоить не менее 500 рублей, в то время как опытный «понедельничный» больной и сам знает, как устранить головную боль…

Также в номере

Пропустив статьи о том, что Россия вошла в список стран с высоким уровнем человеческого развития (учитываются уровень жизни, доступность образования, чувство счастья) и о том, что стартовал проект по чипированию красной и черной икры, обозреватель остановился на заметке о том, что президент России Владимир Путин (собственно, других у нас и нет) увеличил численность Вооруженных сил. Согласно подписанному документу, Российская армия может иметь в своем составе 1 миллион 903 тысячи 51 человека. Так что «Если завтра война, если завтра в поход – мы сегодня к походу готовы…» «Заметьте, – пишет автор обзора, – я не ёрничаю!»

Полный абзац

Кстати, о Вооруженных силах. «Амурская правда» сегодня рассказывает о том, как по Новоалексеевке проехал танк (наш, российский) и на полном ходу (скажем прямо, со всей дури) снес забор, три сосны, детские качели, беседку и будку вместе с потерявшим бдительность псом. Наверное, танкиста подвел навигатор. Случается.

А если не о Вооруженных силах, то еще в газете пишут, что активизировались клещи, уже есть укушенные. Вот и думай, от чего в первую очередь спасаться – опасность на каждом шагу подстерегает.

Не пропусти

Взяв в руки «Амурскую правду», читатели еще узнают, «Почему оправдали Эндерса» – на страницах главной газеты области читатели найдут мнения прокурора и присяжного заседателя по поводу резонансного приговора. Материал большой, двухстраничный и требует внимательного прочтения.

На целевой полосе «Аналитика» пишут о том, что в Благовещенске на душу населения в два раза больше магазинов, чем это предусмотрено нормативом. А посмотришь вокруг, так кажется, что не в два, а раз в пять. Но это субъективное мнение.

Очень интересно

Павел Андреевич думает, что читатели не пропустят подборку небольших интервью с общим заголовком «Их тоже не взяли». Здесь известные люди делятся воспоминаниями о том, как им не удалось однажды куда-то поступить, устроиться, попасть и это в итоге повлияло на их жизнь. Вот Анатолиий Фесенко, например, не попал с первой попытки в пионеры. Его не приняли за драку. Зато сейчас в заксобрании.

Еще среди тех, кого «не взяли» – Олег Семенец, Марина Москалюк... В общем, раскройте газету. Интересно. И с грустью осознавая, как много он еще не назвал в «Амурке», автор обзора переходит к другому изданию.

На посошок

И о долголетии. Как рассказала «Панорама», 99-летняя хозяйка компании Ferrero, «шоколадная королева» Мария Фиссоло, считается самым богатым пенсионером в мире. Она владеет имуществом на сумму 25,2 миллиарда долларов и находится на 29-й позиции в списке самых богатых людей планеты по версии журнала «Форбс». И коль скоро она названа пенсионером, остается открытым вопрос: каков размер ее пенсии?

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