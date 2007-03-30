Боролись с фальшивым алкоголем: история Приамурья

пресс-служба МВД Амурской области

В 2015 году оперативники и следователи одновременно провели обыски в магазинах, офисах и складах нескольких населённых пунктов Амурской области. Они обнаружили и изъяли более 100 000 бутылок алкогольной продукции, которая была маркирована поддельными федеральными специальными марками.

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30 марта 1937 года хвалили благовещенскую команду «Спартак». Она стала бронзовым призёром краевых межведомственных соревнований по штанге, которые прошли в Хабаровске. Состязались семь команд. Первое место у команды Тихоокеанского флота, второе – у ОКДВА. Представитель города Благовещенска Ковалёв установил два новых краевых рекорда и вошёл в состав сборной команды Дальнего Востока. Планировалось, что она примет участие во всесоюзных соревнованиях по штанге в Тбилиси.

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30 марта 1965 года прошла I сессия десятого созыва областного Совета депутатов трудящихся. На ней были избран новый состав исполкома, председателем которого стал В. Н. Иванов. Участники также обсудили наказы избирателей облсовету.

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1967 год. Любительская киностудия совхоза «Партизан» за серию киноновелл о совхозной жизни получила диплом лауреата первого областного смотра любительских кинофильмов.

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200 километров за шесть дней – это итог мартовского агитационного пробега 1971 года, прошедшего по маршруту Свободный – Зея. Мероприятие было посвящено XXIV съезду КПСС, к которому в это время готовилась вся страна, объявляя соцсоревнования, устраивая митинги, пробеги; выбирая делегатов из отличников и передовиков производства. По пути следования участники амурского пробега выступали перед тружениками сёл с лекциями. А 30 марта, когда пробег финишировал, в Зее устроили митинг. На нём представителям парткома и комитета комсомола стройки Зейской ГЭС были вручены бюст Ленина и красный вымпел.

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30 марта 1979 года в выставочном зале Благовещенска открылась новая экспозиция, на которой демонстрировались шедевры Третьяковской галереи – 104 подлинных произведения крупнейших художников.

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2007 год. В Благовещенске закрыт детский сад № 36. Там в стене обнаружили трещину. Она появилась в стене между кухней и коридором. Было принято решение пока не принимать в дошкольное учреждение детей. Инцидент произошел из-за порыва водопроводной трубы. Его долго не могли обнаружить, в результате стена просела на полтора сантиметра.

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В марте 2010 года мировые судьи областного центра переехали из аварийного здания в отремонтированные помещения по Первомайской, 39 (между Амурской и Горького). Деньги на улучшение условий работы судей выделили из областного бюджета. На 8,5 миллиона рублей судьям отремонтировали помещения, купили мебель и оргтехнику.

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30 марта 2013 года амурские паломники провели панихиду на харбинском кладбище, где захоронены русские эмигранты. Паломническая служба при Благовещенской епархии начала работать в мае 2012 года. Тур «Православный Харбин», знакомящий с христианскими достопримечательностями самого русского города Китая, стал самым популярным, а эта поездка – уже седьмой.

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#жизнь #история

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