Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30марта
Предыдущая новость
29 марта 2017, 20:38 3

Житель Токура снял на видео рысь, которая несколько дней бродит по поселку

Житель Токура снял на видео рысь, которая несколько дней бродит по поселку

Житель поселка Токур Селемджинского района Арсен Киртадзе снял на видео дикую рысь, которая среди белого дня забрела в поселок и лежала на чердаке соседской бани. По его мнению, это молодое и, возможно, заболевшее животное. Он попытался подойти и накормить хищницу мясом, но та при человеке есть отказалась и убежала к деревьям.

По словам автора видео, в происходящем нет ничего удивительного. В поселок к ним и медведи заходили, а бурундуки чуть ли не плечи садятся. Но всё же рысь он в поселке увидел впервые, хотя, живет здесь с 1957 года.

«Люди говорили, что видели и раньше. А мне три дня тому назад соседка сказала, что эта киска подошла прямо к окну ее дома. И я со своего окна начал наблюдать. И вот, в сумерках увидел ее на чердаке соседской бани. Она там всю ночь пролежала: я мощным фонарём светил – она там. Глаза красиво горели, как изумруды. Утром взял фотоаппарат, кусок мяса.., а дальше вы видели», – рассказал Арсен Киртадзе.

Он добавил, что позже рысь вернулась на чердак бани. Когда мужчина разговаривал с корреспондентом ИА «Амур.инфо», хищница тоже была там. По его словам, местные власти приняли решение «ликвидировать» рысь. Автор видео считает его неправильным. «Нужно поставить ловушку – только не капкан – поймать и увезти в тайгу подальше. А убивать такую красоту нельзя», – убежден Арсен Киртадзе.

Просмотров всего: 515

#животные #природа

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    3 часа назад

    Вчера часов в 9 вечера со стороны Китая по Чайковской стая прошла 20-30 шт, белые. Даже в темноте было видно хорошо. Га-Га. Лебеди?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    А тем временем Министерство лесного хозяйства и пожарный безопасности продолжает, словно фашисты, ВЫЖИГАТЬ природу!!!!

  • marcepan

    marcepan
    3 часа назад

    Власть, которая решила ликвилировать рысь, - такие же фашисты. Мало того, что все леса посожгли, так еще и зверей ликвидируют.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 3

В Зейском районе закрылась ледовая переправа

вчера, 18:05
Происшествия 31

Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке возросла в сто раз
В России и мире

Посетители украинского зоопарка до смерти закормили альпаку
Происшествия 31

Фотограф Павлов просит мэра Благовещенска спасти ЦЭВ