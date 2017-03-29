Житель Токура снял на видео рысь, которая несколько дней бродит по поселку

Житель поселка Токур Селемджинского района Арсен Киртадзе снял на видео дикую рысь, которая среди белого дня забрела в поселок и лежала на чердаке соседской бани. По его мнению, это молодое и, возможно, заболевшее животное. Он попытался подойти и накормить хищницу мясом, но та при человеке есть отказалась и убежала к деревьям.

По словам автора видео, в происходящем нет ничего удивительного. В поселок к ним и медведи заходили, а бурундуки чуть ли не плечи садятся. Но всё же рысь он в поселке увидел впервые, хотя, живет здесь с 1957 года.

«Люди говорили, что видели и раньше. А мне три дня тому назад соседка сказала, что эта киска подошла прямо к окну ее дома. И я со своего окна начал наблюдать. И вот, в сумерках увидел ее на чердаке соседской бани. Она там всю ночь пролежала: я мощным фонарём светил – она там. Глаза красиво горели, как изумруды. Утром взял фотоаппарат, кусок мяса.., а дальше вы видели», – рассказал Арсен Киртадзе.

Он добавил, что позже рысь вернулась на чердак бани. Когда мужчина разговаривал с корреспондентом ИА «Амур.инфо», хищница тоже была там. По его словам, местные власти приняли решение «ликвидировать» рысь. Автор видео считает его неправильным. «Нужно поставить ловушку – только не капкан – поймать и увезти в тайгу подальше. А убивать такую красоту нельзя», – убежден Арсен Киртадзе.

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#животные #природа

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