40 юных амурчан прошли обучение в «Роботошколе»

В лагере «Колосок» завершилась трехдневная смена по робототехнике с фантастическим названием «Люди-Х». Она проходила с 26 по 29 марта. Основной программой была «Роботошкола». В этой школе ребята учились программированию, 3D моделированию, лего-конструированию.

Исследовали мир робототехники 40 школьников от 9 до 15 лет. Чтобы попасть на смену, участники прошли конкурсный отбор. В итоге самыми одаренными оказались ребята из Белогорска, Тамбовки, Циолковского и Благовещенска. Обучение ребят проходило за счет гранта, который Амурская область выиграла на развитие робототехнической сферы.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», перед сменой в Благовещенском государственном педуниверситете прошел второй STEM-фестиваль в области робототехники и электроники Make It. Фестиваль включал в себя два этапа – выставка разработок и соревнования роботов.

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