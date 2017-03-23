Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29марта
Предыдущая новость
Сегодня, 19:40 0

40 юных амурчан прошли обучение в «Роботошколе»

40 юных амурчан прошли обучение в «Роботошколе»

В лагере «Колосок» завершилась трехдневная смена по робототехнике с фантастическим названием «Люди-Х». Она проходила с 26 по 29 марта. Основной программой была «Роботошкола». В этой школе ребята учились программированию, 3D моделированию, лего-конструированию.

Исследовали мир робототехники 40 школьников от 9 до 15 лет. Чтобы попасть на смену, участники прошли конкурсный отбор. В итоге самыми одаренными оказались ребята из Белогорска, Тамбовки, Циолковского и Благовещенска. Обучение ребят проходило за счет гранта, который Амурская область выиграла на развитие робототехнической сферы.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», перед сменой в Благовещенском государственном педуниверситете прошел второй STEM-фестиваль в области робототехники и электроники Make It. Фестиваль включал в себя два этапа – выставка разработок и соревнования роботов.

Просмотров всего: 47

#дети #образование #отдых

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Культура

В благовещенской кофейне еженедельно устраивают интеллектуальные битвы
Общество

Благовещенские школьники проверили уровень сахара в крови у горожан
Общество

«Призрак в доспехах» и «Собачья жизнь»: кинопремьеры недели
Общество

В горпарке Благовещенска пройдет двухдневный фестиваль красок