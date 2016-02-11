Амурские инновационные проекты показали представителям Сколкова

У некоторых амурчан есть шансы стать резидентами Сколкова. Представители научного фонда страны приехали в Благовещенск на первую презентацию амурских инновационных проектов. В областной научной библиотеке представили 55 современных разработок и патентов.

Организатором выступил Амурский союз промышленников, предпринимателей и работодателей. На выставке презентовали сельскохозяйственные, информационные и медицинские технологии. Как отметили организаторы, некоторые участники уже обменялись контактами и готовы к сотрудничеству.

«Был нейростимулятор, который интересен, но к которому надо проработать исследовательскую часть. Было несколько сельскохозяйственных проектов, которые могут иметь коммерческую выгоду. Я пройду по списку проектов, намечу с каждым какое-то взаимодействие. Либо попробую с ним поработать, как с будущим участником Сколково, напишем с ним заявку на статус участника, помогу им сформулировать, какую проблему они решают в экономическом смысле», – рассказал проектный менеджер Дальневосточного представительства фонда Сколково Виталий Платонов.

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