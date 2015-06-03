В благовещенской кофейне еженедельно устраивают интеллектуальные битвы

В Благовещенске есть немало людей, которые предпочитают отдыхать, состязаясь в эрудиции, логике, смекалке. Каждую неделю в городе проходят сразу несколько интеллектуальных игр. Проходят они в одной из городских кофеен. По вторникам собираются участники интеллектуального клуба «IQ».

В первом туре – на разминке – ведущий здесь задает подобные вопросы: «Дедушка панк-рока Джеймс Ньюел Остерберг-младший известен всем под прозвищем, доставшимся ему благодаря группе, в которой он когда-то давно играл. Группа была названа в честь относительно крупных ящериц, приспособившихся к условиям сухого климата. А какое прозвище получил Остерберг?».

На раздумье – всего минута. Затем команды сдают ответы. А ведущий оглашает правильный: «Группа называлась "Игуаны". А прозвище уменьшительно-ласкательное получилось "Игги-поп"».

В почти домашней атмосфере городской кофейни посоревноваться пришли 24 команды. В клубе нет каких-либо ограничений. На интеллектуальный баттл собираются юристы, экономисты, врачи, журналисты, предприниматели, студенты. Приходят целыми семьями. Ведь, вместе с решением мыслительных головоломок, здесь можно просто приятно отдохнуть.

Позволяет подумать, пообщаться. Ну, и неплоая разгрузка в середине недели. Ради этого мы проводим время на работе с книжками, перелистываем, читаем. Первое место стоит того», – считает участник команды «Короли Гондора» Илья Косицин.

«Мы никакие места не занимаем. Один раз заняли третье. Просто мы слишком веселые. Бывает очень много вопросов для людей в возрасте, поэтому мы их не берем», – поясняет участница команды «Три счастья» Мария Ткачёва.

Весть о клубе в большей степени разносит сарафанное радио. Собираться в кафе на широкую публику команды интеллектуального клуба начали в мае 2016 года. С тех пор участников стало в два раза больше. Постоянных игроков сейчас больше ста человек. Периодически в клуб прибывают новички.

«Я приходил один раз, не был ни в одной команде. Но я смотрел, я угадывал. Я мог бы стать чемпионом. Но нет! А сегодня меня позвали случайно. Я надеюсь, что сегодня стану чемпионом», – надеется участник команды «Танцуй, Виталик!» Николай Ковалев.

Бывалые игроки рассказывают – игра постоянно преподносит какие-то сюпризы. Поэтому одна голова хорошо, а шесть лучше. Чем разнообразнее состав команды, тем больше шансов ответить правильно. Каждый вносит свой вклад в общую победу.

«Время от времени очень сложно. Тяжело понять логику автора вопроса. А порой заходит очень хорошо. Зависит и от настроения и от самого вопроса», – пояснил участник команды «Вертикаль» Сергей Дудариков.

На этот раз пришлось участникам вспомнить панк-рок. Задания касаются практически всего: музыки, литературы, истории, зоологии, кинематографа. Всего не перечислить. Однако, чтобы стать участником клуба, не нужно быть гением. Мотивация для игроков – не лавры победителя, а, в первую очередь, живое общение.

«Люди приходят не затем, чтобы почувствовать себя умным, а для того, чтобы пообщаться друг с другом элементарно. Людям не хватает общения. Всё наше общение в соцсетях. Но это не качественное общение. Людям хочется собираться и общаться. Просто прийти в ночник, где грохочет музыка – недостаточно хорошо, потому что музыка гремит, где-то пьяные компании орут. Не пообщаешься. А здесь действительно очень качественное общение. Насколько я вижу, люди и находят новые знакомства и новые дружбы. На наших глазах у нас тут и свадьбы играли и дни рождения проводили», – поделился ведущий, автор вопросов интеллектуального клуба IQ Алексей Воскобойников.

Те, кто побывал здесь хотя бы раз, признаются: хочется прийти вновь. Влечет как игровой азарт, так и желание оживить серые будни душевной посиделкой.

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#культура #отдых

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