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Благовещенские школьники проверили уровень сахара в крови у горожан

Благовещенские школьники проверили уровень сахара в крови у горожан

29 марта с 11:00 до 13:00 в благовещенском ТРЦ «Перекресток» горожане могли бесплатно проверить уровень сахара в крови. Пробу делали старшеклассники под руководством студентов АГМА. Акция проходила в рамках первого областного форума «Линия жизни».

На форум съехались школьники из разных районов области. Накануне они вникали в теорию, сегодня опробовали свои знания на практике. Сдать кровь согласились 110 человек. Измерение проходило с помощью глюкометра. Превышение нормы было обнаружено у 12 горожан.

В рамках акции школьники также измеряли желающим давление, раздавали брошюры по профилактике диабета.

«Школьники были обучены вчера, как правильно проводить забор крови. Из какого пальца, как проводить обработку перед этим и как защитить себя и защитить пациента от возникновения каких-либо осложнений этой процедуры. В принципе, процедура малоинвазивная, потому что используются современные ланцеты, современные приборы, которые уменьшают раневую поверхность. То есть прокол очень маленький. Не до глубоких структур», – рассказал куратор площадки «Школа здоровья» Константин Кожеченков.

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#дети #здоровье #школа

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