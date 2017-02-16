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В Тынде разыскивают мужчину, пропавшего летом прошлого года

В Тынде разыскивают мужчину, пропавшего летом прошлого года
Фото: амурское управление МВД

Управление уголовного розыска УМВД России по Амурской области разыскивает без вести пропавшего Виталия Васильевича Богатырева 1969 года рождения. Мужчина 17 июля 2016 года прибыл поездом в Тынду и пропал. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид мужчина худощавого телосложения, волосы темно-русые, коротко стриженные, рост 170-175 сантиметров.

Из особых примет: спинка носа искривлена в левую сторону, есть послеоперационный шрам на животе, а на тыльной стороне ладони есть татуировка в виде изображения букв «ВВ».

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении пропавшего, просят сообщить в УМВД России по Амурской области по телефонам: 8 (416-2) 59-41-07, 59-41-05.

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#происшествия

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