В Тынде разыскивают мужчину, пропавшего летом прошлого года
Управление уголовного розыска УМВД России по Амурской области разыскивает без вести пропавшего Виталия Васильевича Богатырева 1969 года рождения. Мужчина 17 июля 2016 года прибыл поездом в Тынду и пропал. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
На вид мужчина худощавого телосложения, волосы темно-русые, коротко стриженные, рост 170-175 сантиметров.
Из особых примет: спинка носа искривлена в левую сторону, есть послеоперационный шрам на животе, а на тыльной стороне ладони есть татуировка в виде изображения букв «ВВ».
Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении пропавшего, просят сообщить в УМВД России по Амурской области по телефонам: 8 (416-2) 59-41-07, 59-41-05.
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