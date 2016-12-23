В Зейском районе закрылась ледовая переправа

29 марта в Амурской области после работы комиссии по обследованию состояния льда была закрыта ледовая переправа на реке Деп в Зейском районе. Переправа связывала населенные пункты Юбилейный и Октябрьский. Закрыли путь в связи с провисанием льда и выхода верховой воды.

Это четвертая по счету закрытая ледовая переправа в этом году. До этого были закрыты ледовые переправы на реке Селемдже в Мазановском районе, на реке Амур в Михайловском районе и на реке Зее в Свободненском районе.

В настоящее время в Приамурье действующими остаются четыре ледовые переправы в Зейском, Селемджинском и Тындинском районах, сообщает амурское управление МЧС.

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