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Областное минобрнауки проводит ночные рейды по студенческим общежитиям

Областное минобрнауки проводит ночные рейды по студенческим общежитиям
Фото: s13.ru

В министерстве образования и науки Амурской области издан приказ о проведении ночных проверок студенческих общежитий региона. Каждую пятницу после 22:00 сотрудники ведомства без предупреждения наведываются в общежития различных учебных заведений. Там они проверяют соблюдение правил внутреннего распорядка.

Такие ночные рейды проводят в целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Представители регионального минобрнауки также смотрят на работу вахтеров и воспитателей.

На прошлой неделе проверки прошли в нескольких общежитиях колледжей, расположенных в Благовещенске, а также в техническом колледже города Свободный.

В ходе проверок работа воспитателей и вахтеров со стороны сотрудников министерства вызвала некоторые нарекания. Для их устранения специалисты ведомства провели разъяснительную работу, сообщает пресс-служба областного министерства образования и науки.

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#вузы #областная власть #ссузы #студенты

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