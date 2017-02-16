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Участников британского реалити-шоу, живущих в глуши, не предупредили о закрытии проекта

Участников британского реалити-шоу, живущих в глуши, не предупредили о закрытии проекта
Фото: twitter.com

В Великобритании разразился крупный скандал в связи с неожиданным закрытием реалити-шоу Eden («Эдем»). Съёмки начались год назад, однако в прямом эфире показали лишь четыре выпуска, после чего шоу решили закрыть по причине низких рейтингов. Вот только участников проекта об этом не уведомили, передаёт «Федеральное агентство новостей».

Участников отправили в необитаемое место в Шотландии с целью проведения социального эксперимента, согласно которому на протяжении 12 месяцев они должны были жить в отрыве от цивилизации и пытаться строить своё общество.

В эксперименте приняли участие 23 человека, которые были абсолютно отрезаны от внешнего мира. У каждого из них было право покинуть проект – этой возможностью воспользовались 13 человек. Основными причинами ухода стали голод, усталость, скука, проблемы с возникающей половой ревностью и общее разочарование в концепции проекта.

Когда десять финалистов вернулись домой, они с изумлением узнали, что шоу «Эдем» было закрыто более шести месяцев назад.

Последняя информация о том, как живётся участникам проекта, была опубликована в октябре 2016 года в соцсети Twitter. Между тем представители телеканала Channel 4, на котором выходило шоу, заверили, что оставшаяся часть «Эдема» будет непременно показана в 2017 году.

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#происшествия #ТВ

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