«Призрак в доспехах» и «Собачья жизнь»: кинопремьеры недели

Фото: Film.ru

Эта неделя принесет благовещенцам четыре премьеры. В местных кинотеатрах начнут показывать фантастический фильм «Призрак в доспехах» со Скарлетт Йохансон в главной роли; фильм «Собачья жизнь», снятый по бестселлеру Брюса Кэмерона; ужасы «Лекарство от здоровья» и комедию «Послесвадебный разгром». Амур.инфо рассказывает об очередных новинках кино.

Призрак в доспехах

Художественный фильм в жанре научной фантастики от режиссера «Белоснежки и Охотника». Фильм основан на одноимённой манге Масамунэ Сиро 1992 года. Кибер-технологии подчинили себе все сферы жизни, а самые опасные преступники переместились в виртуальное пространство. Киборг-гибрид, стоящий во главе элитного подразделения полиции, идет по следу могущественного хакера.

Актеры: Скарлетт Йоханссон, Йохан Филип Асбек, Такеши Китано, Жюльет Бинош. Режиссер: Руперт Сандерс.

Фильм покажут во всех кинотеатрах Благовещенска.

Собачья жизнь

Американский комедийно-драматический художественный фильм от режиссёра «Хатико. Самый верный друг». Основан на романе Брюса Кэмерона «Жизнь и цель собаки», повествующий о собаке, способной перерождаться после смерти и с каждым новым воплощением всё больше приближающейся к пониманию человека и его проблем.

Собаки бывают разных пород, мастей и размеров. Они – наши самые верные и преданные друзья, а мы учим их хорошим манерам. Собаки всегда думают о нас, правда, иногда и о беконе. Все они каждый день провожают и встречают нас у порога в уверенности, что пока им есть, кого облизывать и любить, в их жизни есть смысл...

Актеры: Джош Гад, Деннис Куэйд, Пегги Липтон, Кей Джей Апа. Режиссер: Лассе Халльстрём.

Фильм можно посмотреть в киноцентре «Благовещенск» и в обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

Лекарство от здоровья

Фильм от режиссера двух частей «Пиратов Карибского моря». Молодой амбициозный сотрудник отправляется в затерянный в швейцарских Альпах оздоровительный центр, чтобы вернуть оттуда руководителя своей компании. Но по прибытии он понимает, что чудодейственные процедуры спа-салона вовсе не те, чем кажутся. В то время как парень начинает распутывать страшные тайны этого места, его здравый ум проходит настоящую проверку на прочность. Похоже, теперь он страдает той же странной болезнью, по причине которой здесь остаются другие гости центра, желающие получить свою дозу лекарства.

Актеры: Дэйн ДеХаан, Джейсон Айзекс, Миа Гот, Иво Нанди. Режиссер: Гор Вербински.

Кино покажут в киноцентре «Благовещенск» и в кинотеатре ТРЦ «Острова».

Послесвадебный разгром

Продолжение похождений бедовых друзей-англичан в Австралии. На сей раз незадачливой троице Дэвиду, Тому и Грэму предстоит через всю страну перевозить гроб с покойным приятелем после того, как их самолет делает непредвиденную высадку в глухой глубинке.

Актеры: Дакре Монтгомери, Завьер Сэмюэл, Крис Маршалл, Райан Корр. Режиссер: Марк Лампрелл.

Фильм можно посмотреть в киноцентре «Благовещенск».

Подробное расписание киносеансов есть на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».

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