Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 17:13 2

Центр прикладной урбанистики взялся за благовещенский Тайвань

Центр прикладной урбанистики взялся за благовещенский Тайвань

Жители благовещенского района Тайвань хотят бороться за почетное звание «Двор высокой культуры и быта». Облагородить территорию по адресу: улица Зеленая, 30, благовещенцам помогут активисты центра прикладной урбанистики. Для инициативной молодежи площадка на окраине города станет «пилотным проектом», где применят социальное проектирование.

«Уже 10 лет у нас стена стоит – медколледж отгородился от нашего дома. Стена неприглядная», – рассказала старшая дома Надежда Данилина.

Двор дома № 30 по улице Зеленой – далеко не самый унылый в Благовещенске. Чисто, качели целые и покрашенные. Но жильцов дома угнетал серый бетон вокруг площадки. В прошлом году сюда пригласили художника-волонтера. Собрали денег на краску, но он так и не закончил начатое. Тогда жильцы стали сотрудничать с недавно открывшимся центром прикладной урбанистики.

«Вот в прошлом году мы первый раз участвовали в конкурсе на лучший двор, заняли второе место. Нам за это дали 5 000 рублей, и мы купили инвентарь для детей», – рассказала жительница дома Ольга Афоничева.

Художник Яна Кольцова пока без наглядных материалов. Все идеи насчет улучшения двора – в голове. И еще только будут обсуждаться с жильцами. Яна и ее супруг Игорь уже известны яркими городскими проектами. Они разрисовывали автобусы и работали на легальной стене с граффити на набережной. Сейчас активисты с командой художников, социологов, журналистов и предпринимателей работают над социальным проектированием. Цель – сделать Благовещенск лучше. А начать можно со своих же дворов.

«Проблемы в Благовещенске две – либо жители неактивные, либо не знают, как контактировать с управляющими компаниями, с управлением ЖКХ, администрацией. Они элементарно не знают, куда им идти, что говорить. Наша задача – изучить, что хотят жители дома. У них есть проблема, мы им скажем, как ее решить, а они это будут делать. Мы, конечно, будем им помогать, сопровождать этот проект», – пояснила Яна Кольцова.

В центре прикладной урбанистики считают, что унылая стена – это не основная проблема. Важнее, что площадка в этом дворе нефункциональная. Например, нет беседки. Мамам с детьми негде переждать кратковременный дождь. Лавочки во дворе слишком низкие, пенсионерам особо присесть негде. По словам активистов, возле дома в дальнейшем можно создать свою набережную. Неподалеку протекает Чигиринка. Главное, было бы желание самих горожан улучшать то место, где живешь. А интересным подходом, контактами и другой помощью поделится центр урбанистики. Его можно найти в соцсетях.

Просмотров всего: 471

#ЖКХ

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • виталя1979

    виталя1979
    2 часа назад

    интересно,а двор в районе магазин "парус" когданибудь получит звание двора «высокой культуры и быта»?

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    1 час назад

    И тебя будут лечить,и тебя будут лечить...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 8

Очищать ливневки в Благовещенске начали раньше
Общество 30

Благовещенцам предлагают сделать скульптуру из собранного на субботниках мусора
Общество 13

В Благовещенске стартовала акция «Чистый город»
Общество 7

Прокуратура проверит сковородинских коммунальщиков и мэрию

24 марта, 10:49