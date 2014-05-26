Центр прикладной урбанистики взялся за благовещенский Тайвань

Жители благовещенского района Тайвань хотят бороться за почетное звание «Двор высокой культуры и быта». Облагородить территорию по адресу: улица Зеленая, 30, благовещенцам помогут активисты центра прикладной урбанистики. Для инициативной молодежи площадка на окраине города станет «пилотным проектом», где применят социальное проектирование.

«Уже 10 лет у нас стена стоит – медколледж отгородился от нашего дома. Стена неприглядная», – рассказала старшая дома Надежда Данилина.

Двор дома № 30 по улице Зеленой – далеко не самый унылый в Благовещенске. Чисто, качели целые и покрашенные. Но жильцов дома угнетал серый бетон вокруг площадки. В прошлом году сюда пригласили художника-волонтера. Собрали денег на краску, но он так и не закончил начатое. Тогда жильцы стали сотрудничать с недавно открывшимся центром прикладной урбанистики.

«Вот в прошлом году мы первый раз участвовали в конкурсе на лучший двор, заняли второе место. Нам за это дали 5 000 рублей, и мы купили инвентарь для детей», – рассказала жительница дома Ольга Афоничева.

Художник Яна Кольцова пока без наглядных материалов. Все идеи насчет улучшения двора – в голове. И еще только будут обсуждаться с жильцами. Яна и ее супруг Игорь уже известны яркими городскими проектами. Они разрисовывали автобусы и работали на легальной стене с граффити на набережной. Сейчас активисты с командой художников, социологов, журналистов и предпринимателей работают над социальным проектированием. Цель – сделать Благовещенск лучше. А начать можно со своих же дворов.

«Проблемы в Благовещенске две – либо жители неактивные, либо не знают, как контактировать с управляющими компаниями, с управлением ЖКХ, администрацией. Они элементарно не знают, куда им идти, что говорить. Наша задача – изучить, что хотят жители дома. У них есть проблема, мы им скажем, как ее решить, а они это будут делать. Мы, конечно, будем им помогать, сопровождать этот проект», – пояснила Яна Кольцова.

В центре прикладной урбанистики считают, что унылая стена – это не основная проблема. Важнее, что площадка в этом дворе нефункциональная. Например, нет беседки. Мамам с детьми негде переждать кратковременный дождь. Лавочки во дворе слишком низкие, пенсионерам особо присесть негде. По словам активистов, возле дома в дальнейшем можно создать свою набережную. Неподалеку протекает Чигиринка. Главное, было бы желание самих горожан улучшать то место, где живешь. А интересным подходом, контактами и другой помощью поделится центр урбанистики. Его можно найти в соцсетях.

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#ЖКХ

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