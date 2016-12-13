Амурчанин завоевал «серебро» первенства ДФО по боксу

Фото: minsportamur.ru

В Южно-Сахалинске состоялось первенство Дальневосточного федерального округа по боксу среди юниоров 1999-2000 годов рождения. Представитель Амурской области Сергей Шабалин занял на соревнованиях второе место.

В первенстве приняли участие 63 спортсмена. Амурскую область представляли два боксёра из Благовещенска – Дмитрий Черепков и Сергей Шабалин.

Дмитрий выбыл из борьбы на стадии 1/8 финала, не сумев найти весомых аргументов против боксера из Петропавловска-Камчатского Владислава Прохи. Гораздо успешнее выступил Сергей Шабалин. Он выиграл три боя: у кандидата в мастера спорта из Магадана, у перворазрядников из Биробиджана и Якутска. В финальном бою он уступил победителю первенства Европы 2013 года из Петропавловска-Камчатского Павлу Рясному.

Тренирует Сергея Шабалина в спортивной школе олимпийского резерва Денис Костюнин, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

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