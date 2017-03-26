Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке возросла в сто раз

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С начала пожароопасного сезона общая площадь лесных пожаров на территории Дальнего Востока выросла в 100 раз по сравнению с прошлой весной, сообщает медиапроект DV Land со ссылкой на информацию Рослесхоза. При этом в Амурской области на среду, 29 марта, не зафиксировано ни одного лесного пожара.

«С начала пожароопасного периода текущего года на территории ДФО возникло 25 лесных пожаров на площади 8 468,5 гектара. Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 10 возгораний на площади 83,5 гектара», — говорится в сообщении.

Рослесхоз прогнозирует рост числа лесных пожаров на Дальнем Востоке из-за глобального потепления и отсутствия осадков. Так, в 2016 году на Дальнем Востоке сгорело свыше одного миллиона гектаров леса — в четыре раза больше, чем в предыдущем.

По данным Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС в Амурской области 29 марта была зафиксирована 101 термоточка. Из них 96 – контролируемые профилактические отжиги. Еще четыре – самопроизвольное горение сухой травы, а одну точку так и не удалось обнаружить. Ни одного лесного пожара зафиксировано не было.

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