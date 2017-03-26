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Сегодня, 16:31 8

Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке возросла в сто раз

Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке возросла в сто раз
Фото: 53news.ru

С начала пожароопасного сезона общая площадь лесных пожаров на территории Дальнего Востока выросла в 100 раз по сравнению с прошлой весной, сообщает медиапроект DV Land со ссылкой на информацию Рослесхоза. При этом в Амурской области на среду, 29 марта, не зафиксировано ни одного лесного пожара.

«С начала пожароопасного периода текущего года на территории ДФО возникло 25 лесных пожаров на площади 8 468,5 гектара. Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 10 возгораний на площади 83,5 гектара», — говорится в сообщении.

Рослесхоз прогнозирует рост числа лесных пожаров на Дальнем Востоке из-за глобального потепления и отсутствия осадков. Так, в 2016 году на Дальнем Востоке сгорело свыше одного миллиона гектаров леса — в четыре раза больше, чем в предыдущем.

По данным Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС в Амурской области 29 марта была зафиксирована 101 термоточка. Из них 96 – контролируемые профилактические отжиги. Еще четыре – самопроизвольное горение сухой травы, а одну точку так и не удалось обнаружить. Ни одного лесного пожара зафиксировано не было.

Просмотров всего: 394

#пожары #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Бриз

    Бриз
    3 часа назад

    Лес пилят.. вот и пожары.

  • Цунай

    Цунай
    2 часа назад

    Это с учётом поджогов МЧС..?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Это "управляемые" пожоги, чо орать-то!?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад



    Рослесхоз прогнозирует рост числа лесных пожаров на Дальнем Востоке из-за глобального потепления и отсутствия осадков. Так, в 2016 году на Дальнем Востоке сгорело свыше одного миллиона гектаров леса — в четыре раза больше, чем в предыдущем.



    А когда УЧЁНЫЕ говорили, что лесной кодекс - кормушка и основания палов, под видом "контролируемых", Рослесхоз о чём думал, о каком ГЛОБАЛЬНОМ потеплении?..

    Выжигая поля уничтожается кормовая база для животных, птиц, насекомых, которые является звеньями биологической цепи. В прошлом году СКОЛЬКО зверей вышло из леса голодными?..

    Вы что творите?

  • Ксаныч

    Ксаныч
    1 час назад

    МЧС пузо чешит в кабинетах, отжиги проводят муниципалитеты,главы и их ДПД.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Ксаныч

    МЧС пузо чешит в кабинетах, отжиги проводят муниципалитеты,главы и их ДПД.



    С подачи Центра ГЗ и ПБ

  • Ксаныч

    Ксаныч
    13 минут назад

    По приказу , а не с подачи.

  • sinoptik

    sinoptik
    13 минут назад

    Сергей Труш



    Рослесхоз прогнозирует рост числа лесных пожаров на Дальнем Востоке из-за глобального потепления и отсутствия осадков. Так, в 2016 году на Дальнем Востоке сгорело свыше одного миллиона гектаров леса — в четыре раза больше, чем в предыдущем.



    А когда УЧЁНЫЕ говорили, что лесной кодекс - кормушка и основания палов, под видом "контролируемых", Рослесхоз о чём думал, о каком ГЛОБАЛЬНОМ потеплении?..

    Выжигая поля уничтожается кормовая база для животных, птиц, насекомых, которые является звеньями биологической цепи. В прошлом году СКОЛЬКО зверей вышло из леса голодными?..

    Вы что творите?



    Погоду уже и рослесхоз прогнозирует? И прям с глобальным потеплением)))) вот если бы каждый занималсяСВОИМ делом, меньше бы бардака было бы.

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