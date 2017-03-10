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В Благовещенске поезд сбил мужчину

В Благовещенске поезд сбил мужчину
Фото: parovoz.com

В Благовещенске произошел несчастный случай – маневровым поездом был травмирован молодой человек. Мужчина выжил, его доставили в больницу.

Как сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте, установить личность пострадавшего пока не удалось, поскольку он находился в состоянии шока. Парня госпитализировали в городскую клиническую больницу с диагнозом «раздробление правой бедренной кости».

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

«Помните: железнодорожный состав движется с высокой скоростью, его тормозной путь составляет не одну сотню метров. Заметив человека и предприняв экстренное торможение, машинист не в силах сразу остановить локомотив. Именно поэтому железнодорожный транспорт является объектом повышенной опасности», – напоминают в ведомстве.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • СВС

    СВС
    3 часа назад

    "В Благовещенске произошел несчастный случай – маневровым поездом был травмирован молодой человек. Мужчина выжил, его доставили в больницу."

    - вот когда выпишут из больницы, тогда и можно будет написать, что мужчина выжил. Всё просто...

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