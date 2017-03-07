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Министр Галушка приехал в Амурскую область с рабочим визитом

Министр Галушка приехал в Амурскую область с рабочим визитом
Фото: finobzor.ru

В среду, 29 марта, в Благовещенск прибыл руководитель Минвостокразвития Александр Галушка. В Приамурье он проведет совещание по дальневосточному гектару. 30 марта он посетит космодром Восточный, строительную площадку Амурского газоперерабатывающего завода и стройплощадки жилого поселка ТОР и ряда социальных объектов в Свободном.

Губернатор области Александр Козлов расскажет министру о социально-экономических эффектах применения новых инструментов опережающего развития Дальнего Востока и внесет свои предложения по их совершенствованию, проведет совещание на тему: комплексный план социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

Накануне Александр Галушка провел совещания в Хабаровске, где рассмотрел комплексные планы развития Хабаровского края и Республики Саха (Якутия), а также рассказал об инфраструктурной и иной поддержке получателям дальневосточного гектара. Также в ходе поездки министр планирует посетить Еврейскую автономную область.

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#визиты #космодром #областная власть #российская власть #Свободный

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Комментарии
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  • Ксаныч

    Ксаныч
    1 час назад

    Ну хоть этот в галстуке, а то некоторые москвичи в спортивных костюмах шастают по области.

  • Ксаныч

    Ксаныч
    1 час назад

    Ну хоть этот в галстуке, а то некоторые москвичи в спортивных костюмах шастают по области.

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