Министр Галушка приехал в Амурскую область с рабочим визитом
В среду, 29 марта, в Благовещенск прибыл руководитель Минвостокразвития Александр Галушка. В Приамурье он проведет совещание по дальневосточному гектару. 30 марта он посетит космодром Восточный, строительную площадку Амурского газоперерабатывающего завода и стройплощадки жилого поселка ТОР и ряда социальных объектов в Свободном.
Губернатор области Александр Козлов расскажет министру о социально-экономических эффектах применения новых инструментов опережающего развития Дальнего Востока и внесет свои предложения по их совершенствованию, проведет совещание на тему: комплексный план социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
Накануне Александр Галушка провел совещания в Хабаровске, где рассмотрел комплексные планы развития Хабаровского края и Республики Саха (Якутия), а также рассказал об инфраструктурной и иной поддержке получателям дальневосточного гектара. Также в ходе поездки министр планирует посетить Еврейскую автономную область.
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