В параде Победы в Белогорске примут участие женщины-военнослужащие, юнармейцы и кадеты

В Белогорске началась активная подготовка к военному параду, посвященному 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет 9 мая на площади имени 30-летия Победы с привлечением военной техники. Начало в 10:00.

«Для участия в военном Параде будут привлечены пешие колонны в количестве 16 сводных рот батальона, – рассказал начальник территориального центра управления штаба 35-й Армии, полковник Александр Мишин. – В этом году есть новшества. По центральной площади города пройдут две сводные роты военнослужащих-женщин, сводная рота юнармейцев и две сводные роты кадетских классов. Всего будет задействовано от соединения воинских частей более 1 200 человек личного состава».

Белогорский парад пройдет с участием военной техники. Механизированная колонна будет состоять из вооружения военной техники боевых машин пехоты, бронетранспортеров, танков, реактивных систем залпового огня. Всего 11 колонн из 25 единиц техники.

Подготовка к параду будет осуществляться на плацу одной из бригад Белогорского гарнизона. Тренировки с участием механизированной колонны пройдут на вертолетном поле.

Известны даты проведения генеральных репетиций рот парадного расчета с привлечением механизированной части парада под руководством командующего 35-й Армией. Они пройдут 29 апреля, 2, 4, 6 мая. На время проведения репетиций движение транспорта в центральной части города будет ограничено. Информация о графике перекрытия улиц и движении автобусов маршрутной сети города будет опубликована дополнительно, сообщает администрация Белогорска.

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