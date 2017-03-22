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В Китае обнаружен рудник с запасом золота на 22 миллиарда долларов

В Китае обнаружен рудник с запасом золота на 22 миллиарда долларов
Фото: Фокус города

Крупнейший в истории Китая золотоносный рудник, запасы которого оценивают в 22 миллиарда долларов, обнаружен на востоке страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство China News.

Как рассказали в золотодобывающей компании Shandong Gold Group, рудник с 382 тоннами запасов золота обнаружили в местечке Силин на полуострове Цзяодун в провинции Шаньдун. По предварительным данным, запасы драгоценного металла простираются на расстояние двух километров, а толщина слоя – 67 метров. Содержание золота в породе составляет 4,52 грамма на тонну.

В компании отметили: если рудник будет работать с ежедневной производительностью 10 тысяч тонн, то может работать безостановочно на полную мощность в течение 40 лет.

«Это богатейшее месторождение золота из всех, которые когда-либо были найдены в нашей стране. Таким образом, отныне данный район можно считать главным золотодобывающим регионом КНР», – подчеркнули в Shandong Gold Group.

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#Китай

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