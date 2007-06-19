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В Благовещенске простятся с педагогом музыкальной школы Еленой Черных

В Благовещенске простятся с педагогом музыкальной школы Еленой Черных

Заслуженный учитель Российской Федерации, преподаватель по классу фортепиано музыкальной школы Благовещенска Елена Черных ушла из жизни после тяжелой болезни. Прощание с Еленой Леонидовной пройдет 31 марта с 14:00 до 15:30 в Благовещенском кафедральном соборе.

Елена Леонидовна воспитала не одно поколение музыкантов. Её ученики становились лауреатами и дипломантами множества всероссийских и международных конкурсов.

В 2016 году Елена Леонидовна отметила 60-летие. Поздравления она получала со всего мира. Многие из тех, кого она учила, сейчас живут и работают не только в России, но и за рубежом. Её ученики успешно концертируют с оркестрами по всему миру и выступают сольно.

Елена Леонидовна много лет работала в Центральной детской школе искусств Благовещенска, была первым концертмейстером хора «Детство». В последние десять лет она преподавала в музыкальной школе города Благовещенска.

В 2007 году Елена Черных была гостем программы «Простые вопросы» на «Альфа-канале».

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#жизнь #память

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