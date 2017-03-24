В Благовещенске начинается сезон краж велосипедов

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Самый высокий уровень краж велосипедов по итогам 2016 года в Благовещенске приходится на апрель, май и июнь. Всего в прошлом году в областном центре было возбуждено около 350 уголовных дел по фактам краж двухколесного транспорта. Из них раскрыто около 90 преступлений.

Нередко кражи происходят из-за безответственного отношения людей к своему имуществу, сообщает пресс-служба областного управления МВД. Крадут и дорогие велосипеды, и старые ржавые, которые, казалось бы, ничего не стоят. В основном крадут велосипеды в будни, с лестничных площадок многоэтажных домов и дворов частных домовладений, где граждане оставляют свой транспорт без присмотра и должных мер по его сохранности не предпринимают. Велосипеды крадут либо с целью перепродажи, либо из хулиганских побуждений.

Успех в раскрытии таких преступлений зависит от своевременного обращения потерпевшего в полицию. Владельцы похищенных велосипедов должны сразу сообщить об этом по телефонам: 49-08-70, 51-27-78 или 02.

Полицейские советуют: чтобы обезопасить себя от злоумышленников, единственный гарантированный способ – не оставлять велосипед без присмотра. Если выхода нет – его надо обязательно пристегнуть. Но следует помнить, что тонкие тросики легко перекусываются. Лестничная площадка подъезда, даже закрытая, – не лучший способ хранения велосипеда, в том числе пристегнутого.

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#происшествия #транспорт

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