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Сегодня, 15:02 0

Посетители украинского зоопарка до смерти закормили альпаку

Посетители украинского зоопарка до смерти закормили альпаку
Фото: segodnya.ua

В украинском городе Луцке посетители зоопарка насмерть закормили альпаку. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Украинские национальные новости». «Вскрытие показало, что смерть наступила в результате переполнения кормовыми массами.

Спасти альпаку было нереально, поскольку надежду на выздоровление могло дать только хирургическое вмешательство, которое в зоопарке не проводят», – рассказали в администрации зоопарка.

Животное начало болеть в начале марта. Самку и самца альпаки в прошлом году луцкому зоопарку подарили коллеги из Ровно.

Альпаки – домашние парнокопытные животные, их традиционно разводят в горах Южной Америки. На сегодняшний день там обитает порядка трёх миллионов особей – по большей части, на территории Перу. Альпак выращивают ради шерсти, которая дорого ценится и идёт на изготовление одежды, одеял и предметов домашнего интерьера.

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#животные #происшествия

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