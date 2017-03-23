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Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: координатор чемпионата по чтению вслух и доктор филологических наук

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: координатор чемпионата по чтению вслух и доктор филологических наук

Утром в студии «Эха Москвы в Благовещенске» обсудят чемпионат России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 17». Гостем станет координатор чемпионата в Благовещенске Анастасия Болотина. Ведущие утреннего эфира – Олег Никитин и Екатерина Кузьмина.

Днем в эфир выйдет краеведческий радиосериал «Амурские волны». Тема – Александр Матюшенский. Жизнь после революции 1917 года. Гость программы – заведующий кафедрой русского языка и литературы БГПУ, профессор, доктор филологических наук Александр Урманов. Ведущий – Михаил Митрофанов.

Ведущие дневного эфира – Михаил Митрофанов, Олег Никитин.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ

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