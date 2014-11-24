Фотограф Павлов просит мэра Благовещенска спасти ЦЭВ

Фото: http://blogs.amur.info/86498/7530/

Известный в Благовещенске фотограф и блогер Амур.инфо Игорь Павлов считает, что старинное здание Центра эстетического воспитания имени Белоглазова разрушается. В своем блоге он опубликовал открытое обращение к мэру столицы Амурской области Валентине Калите. По его мнению, здание разрушают посаженные на северной стороне деревья.

«Надо немедленно спилить эти старые деревья и выкорчевать их корни, пока историческому зданию не нанесен окончательный ущерб, – заявил Игорь Павлов. – Эти елки и сами когда-то засохнут и рухнут, но к тому времени и фундамент, и стены придут в негодность, и реставрация будет стоить многие миллионы рублей».

По его мнению, старые деревья никак не влияют на биосферу города. Они имеют отрицательный баланс по выработке кислорода.

Также блогер перечислил негативное влияние 21 сосны на здание ЦЭВ. Весь северный фасад одного из самых красивых зданий в городе закрыт деревьями. Из-за них северная часть не проветривается. Службам ЦЭВ приходится платить лишние деньги за освещение темных учебных помещений. После дождей влага скапливается у фасада и проникает в подвальные помещения.

С деревьев во время сильного ветра могут падать ветки, есть риск повреждения окон и травмирования детей. Кроме того, плохая система водоотвода медленно, но необратимо превращает кирпичи кладки в труху.

Также блогер поднял вопрос поиска медных украшений, снятых с фасада, и где они сейчас хранятся, неизвестно. Кроме того, он предложил озадачиться поиском капители одной из колонн здания ЦЭВ, которую сняли еще в советские годы, потом сам блогер видел ее в мастерской амурского художника. Где она находится сейчас, он не знает.

В завершение Игорь Павлов попросил Валентину Калиту написать ему ответ, «чтобы неравнодушная общественность могла убедиться, что ей не безразлично состояние дел в сфере сохранения исторической памяти Благовещенска».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», еще в 2014 году представители городской администрации пришли к выводу, что деревья вредят зданию ЦЭВ. Их удаление даже прописано в проекте реставрации старинного здания. Но городские власти решили учесть мнение населения города. Однако большинство благовещенцев, в том числе и пользователей Амур.инфо, участвовавших в опросе на сайте, высказались против вырубки.

Такого же мнения придерживается и архитектор Валерий Зорин, который в программе «Простые вопросы» рассказал, что корневая система деревьев не вредит фундаменту Центра.

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#память #природа

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