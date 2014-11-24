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Фотограф Павлов просит мэра Благовещенска спасти ЦЭВ

Фотограф Павлов просит мэра Благовещенска спасти ЦЭВ
Фото: http://blogs.amur.info/86498/7530/

Известный в Благовещенске фотограф и блогер Амур.инфо Игорь Павлов считает, что старинное здание Центра эстетического воспитания имени Белоглазова разрушается. В своем блоге он опубликовал открытое обращение к мэру столицы Амурской области Валентине Калите. По его мнению, здание разрушают посаженные на северной стороне деревья.

«Надо немедленно спилить эти старые деревья и выкорчевать их корни, пока историческому зданию не нанесен окончательный ущерб, – заявил Игорь Павлов. – Эти елки и сами когда-то засохнут и рухнут, но к тому времени и фундамент, и стены придут в негодность, и реставрация будет стоить многие миллионы рублей».

По его мнению, старые деревья никак не влияют на биосферу города. Они имеют отрицательный баланс по выработке кислорода.

Также блогер перечислил негативное влияние 21 сосны на здание ЦЭВ. Весь северный фасад одного из самых красивых зданий в городе закрыт деревьями. Из-за них северная часть не проветривается. Службам ЦЭВ приходится платить лишние деньги за освещение темных учебных помещений. После дождей влага скапливается у фасада и проникает в подвальные помещения.

С деревьев во время сильного ветра могут падать ветки, есть риск повреждения окон и травмирования детей. Кроме того, плохая система водоотвода медленно, но необратимо превращает кирпичи кладки в труху.

Также блогер поднял вопрос поиска медных украшений, снятых с фасада, и где они сейчас хранятся, неизвестно. Кроме того, он предложил озадачиться поиском капители одной из колонн здания ЦЭВ, которую сняли еще в советские годы, потом сам блогер видел ее в мастерской амурского художника. Где она находится сейчас, он не знает.

В завершение Игорь Павлов попросил Валентину Калиту написать ему ответ, «чтобы неравнодушная общественность могла убедиться, что ей не безразлично состояние дел в сфере сохранения исторической памяти Благовещенска».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», еще в 2014 году представители городской администрации пришли к выводу, что деревья вредят зданию ЦЭВ. Их удаление даже прописано в проекте реставрации старинного здания. Но городские власти решили учесть мнение населения города. Однако большинство благовещенцев, в том числе и пользователей Амур.инфо, участвовавших в опросе на сайте, высказались против вырубки.

Такого же мнения придерживается и архитектор Валерий Зорин, который в программе «Простые вопросы» рассказал, что корневая система деревьев не вредит фундаменту Центра.

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#память #природа

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Комментарии
Показать все (29) Обсудить на форуме
  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    4 часа назад

    Поддерживаю Павла, буквально на днях гуляя по скверу любовался на данное здание, великолепный памятник архитектуры! Деревья действительно закрывают фасад здания, это не есть красиво! Здание бывшего торгового дома Чурин и Ко. должно радовать глаз своей красотой и величием!

    Только прежде чем выкорчёвывать ели , их нужно посадить,есть такая поговорка "ломать не строить"!

    Альтернативой может быть "золотая миля", я думаю что Валентина Сергеевна хорошо подумает, и обговорит данный проблему,вопрос с Венглинским Алексеем Викторовичем.

    Всем добра! Берегите свой город, и не будьте свиньями!

  • сейнер

    сейнер
    4 часа назад

    Поддерживаю и Игоря и Жорджио.Считаю что нельзя проблему откладывать в долгий ящик!

  • ф

    ф
    4 часа назад

    не думаю что пилить - решение, ну или неумное решение, а от Павлова исходящее - изначально дурное

  • paravis

    paravis
    4 часа назад

    Корни разрушают фундамент, это факт. А горожане не думают о будущем, им подавай сиюминутное благоденствие.

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    4 часа назад

    ЖОРДЖio

    Поддерживаю Павла, буквально на днях гуляя по скверу любовался на данное здание, великолепный памятник архитектуры! Деревья действительно закрывают фасад здания, это не есть красиво! Здание бывшего торгового дома Чурин и Ко. должно радовать глаз своей красотой и величием! Только прежде чем выкорчёвывать ели , их нужно посадить,есть такая поговорка "ломать не строить"! Альтернативой может быть "золотая миля", я думаю что Валентина Сергеевна хорошо подумает, и обговорит данный проблему,вопрос с Венглинским Алексеем Викторовичем. Всем добра! Берегите свой город, и не будьте свиньями!



    с какого перепугу они там расти смогут?

  • S kak $

    S kak $
    3 часа назад

    Поддерживаю инициативу.

    Единственное, может быть, стоит рассмотреть возможность пересадки деревьев? Очень жаль губить такие сосны.

  • Сервелат

    Сервелат
    3 часа назад

    Да кто такой этот Павлов чтобы так рассуждать? Гроза экологии? Корневая система деревьев не влияет на фундамент здания. Если хочется, что-то спилить так спилите собственное самомнение и успокойтесь.

  • Бриз

    Бриз
    3 часа назад

    Павлов - это пиарщик на всём что шевелится! Ещё тот крендель!

  • икс7

    икс7
    3 часа назад

    здания не обычное, красивое нужно его сохранить в хорошем состоянии, сейчас такие здания в благи не строят

  • Игорь Павлов

    Игорь Павлов
    3 часа назад

  • Ser_86

    Ser_86
    3 часа назад

    В городе столько отвратительных домов, которые можно и нужно спрятать с глаз долой за густыми деревьями. Но спрятали "в лесу" одно из самых красивых зданий! Плевать на эти сосны. Вместо них можно посадить 50 новых где-то в другом месте. Откройте лицо здания!!!

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    3 часа назад

    Нафик новость по следам блога? У Нифашева научились?

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    3 часа назад

    Сейчас деревья нынче дорогие, в Москве Собянин из Германии по 250 тысяч за куст высаживал, у нас так еще дороже будут :D

    https://youtu.be/3_hJeKkci90

  • Игорь Павлов

    Игорь Павлов
    2 часа назад

    Таких деревьев у нас миллионы вырастут а здание историческое одно

  • Agent Orange

    Agent Orange
    2 часа назад

    Деревьев у нас в городе раз два и обчелся. Нету почти деревьев, а те, что остались усиленно уничтожаются. Вот и елки помешали фотографу.

  • СВС

    СВС
    2 часа назад

    а если деревья значительно проредить, оставить не более 3-4, и фасад откроется, освещённость помещений улучшится. А вообще это историческое и одно из самых красивых зданий города, наряду с зданием музея напротив, требует самого серьёзной капитальной реставрации, чтобы потомки потом спасибо сказали за сохранение красоты города Благовещенска.

  • СВС

    СВС
    2 часа назад

    друзья, это не сосны, а ели!! сами по себе деревья тоже очень красивые, но отсюда их надо убрать. Хватило бы 3-4 штуки вполне.

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    2 часа назад

    Игорь Павлов , вот вы как инициатор данного предложения, оратор статьи вынесите сперва предложение мэру города в создании новой аллеи, сквера, а потом уже население и мэр вас поддержит. а так нет, земли у нас выделяются только под строительство домов и торговых центров.

    Деревья таких размеров уже не пересаживаются, попробовать можно но делается это в зимний период.

  • Лютцов

    Лютцов
    2 часа назад

    В сказанном Павловым - ни добавить, ни убавить. Всё верно.



    Ибо и вправду одно из самых известных и красивых зданий Благовещенска во-первых скрыто с непонять с какой целью, а во-вторых явно страдает от темноты и сырости, которую ему обеспечивают деревья.



    Уж сколько это обсуждалось. И что интересно - против правильного и очевиднейшего решения не было приведено НИ ОДНОГО, то есть вообще ни одного разумного довода. А в его пользу - полно.



    P.S.

    Обратите внимание на прямо-таки убогую "контраргументацию" дешёвых персонажей, что приведена в вышерасположенных комментариях.

  • Игорь Павлов

    Игорь Павлов
    2 часа назад

    Я вот думаю мож написать на деревьях что-то неприличное. По букве на дерево.

    Напимер "Навального в президенты" и тогда власть сама спилит за день без проблем

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Вы просто не понимаете наших мэров!

    Калиту, КАА, Березовского...

    Эти деревья тщательно скрывают необходимость срочного выделения денег на ремонт исторического памятника!

    Хотя, деньги-то может быть и выделялись и тогда деревья скрывают кое-что похуже.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Игорь Павлов

    Я вот думаю мож написать на деревьях что-то неприличное. По букве на дерево.

    Напимер "Навального в президенты" и тогда власть сама спилит за день без проблем



    А чо не "Табуретку (Димона, Васильеву, КАА - на выбор) в лесорубы"!

  • marcepan

    marcepan
    1 час назад

    За деревьями и зданием просто уход нужен. Жалко таких красавиц под пилу пускать

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    1 час назад

    Похоже не на открытле письмо, а на сами с собой поговорили.

  • Алекsей

    Алекsей
    56 минут назад

    Игорь Павлов

    Я вот думаю мож написать на деревьях что-то неприличное. По букве на дерево.

    Напимер "Навального в президенты" и тогда власть сама спилит за день без проблем



    Спилить -то спилят, но как говорится лес валят, щепки летят... Деревья безусловно нужны нашему славному городу, особенно вдоль тротуаров, как защита для пешеходов от гонщиков всяких. Но в данном конкретном случае деревья портят весь вид, да ещё и способствуют разрушению здания. Спилить, нельзя оставить!

  • СлоноКот

    СлоноКот
    27 минут назад

    Интересно, а после спила корни надо выкопать? Если они там, согласно легендам, до Китая проросли, то как это сделать ...?

  • Sileva

    Sileva
    26 минут назад

    Не в тему, конечно, но арку бы подлатать. Наверху вся краска облупилась. На одном из шпилей уже года два огромный кусок обшивки красной отсутствует. Стыдно. Лицо города. Красивое вдали и ветшающее если подойти ближе.

  • Tуман

    Tуман
    25 минут назад

    Свободу попугаям!

    Похоже не на открытле письмо, а на сами с собой поговорили.



    Калита строчит ответ, советуется со специалистами. Завтра выдаст "на гора" официальную бумагу.

  • Tуман

    Tуман
    24 минуты назад

    Sileva

    Не в тему, конечно, но арку бы подлатать. Наверху вся краска облупилась. На одном из шпилей уже года два огромный кусок обшивки красной отсутствует. Стыдно. Лицо города. Красивое вдали и ветшающее если подойти ближе.



    В одном из дворов в центре Благовещенска видел трусы-семейники на тополе. Тоже надо бы убрать.

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