Благовещенские ритуальщики обвиняют в сговоре сотрудников морга и похоронное бюро

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В Благовещенске компания ритуального обслуживания могла вступить в сговор с одним из моргов – так считают представители другой частной похоронной конторы. По их словам, горожане сталкиваются с коммерческими предложениями на территории морга. Иными словами, при оформлении документов после смерти родственников людей старательно направляют в определённую контору.

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились представители ООО «Городские ритуальные услуги "Харон"». В компании утверждают, что столкнулись с действиями сотрудников одного из моргов, возможно, имеющими признаки недобросовестной конкуренции.

«В Благовещенске два морга. Один работает корректно – родственники занимаются только решением медицинских вопросов, которые связаны с оформлением смерти граждан. В другом ситуация несколько иная. То есть человек, родственник умершего, приходит оформлять документы – справку о смерти, на основании которой он потом делает свидетельство о смерти в органах ЗАГСа. Здесь же ему сотрудник медучреждения во время оформления справки предлагает обратиться за оформлением похорон в одну конкретную компанию. Нам про это говорят клиенты, которые не послушали и пришли к нам оформляться», – рассказала заместитель директора «Харона» Виолетта Прокофичева.

«Нас в этой ситуации больше всего не устраивает то, что людей отправляют по определённому адресу. Во многих городах России ритуальные скандалы были очень большие, у нас город пока тих был в этом плане. Но теперь мы этот вопрос поднимаем», – отметила возмущённый специалист.

Представители фирмы 24 марта написали жалобу в амурское управление ФАС с просьбой разобраться в ситуации. Копия есть в редакции ИА «Амур.инфо».

«Суть жалобы от нас – на недобросовестную рекламу. На мой взгляд, это незаконная коммерческая деятельность. Они заключали договор с предприятием? Официально оно им платит? Даже если такого и не могло быть в принципе. Тем не менее мы рассматриваем такие факты как рекламные услуги. Мы хотим просто прекратить эту историю», – говорит Виолетта Прокофичева.

«Как такое возможно, что сотрудник, находясь на рабочем месте, настоятельно рекомендует обратиться в конкретную ритуальную компанию? Считаем, что реклама, распространяемая должностными лицами, является недостоверной и не соответствует законодательству РФ о рекламе. Горожане вводятся в заблуждение, так как прислушиваются к совету работника как должностного лица. Руководством учреждения созданы дискриминационные условия для нашей компании», – с таким заявлением обратился в УФАС директор фирмы «Харон».

Ранее представители фирмы обращались к руководителю морга с просьбой разобраться с «коммерческими предложениями» и навести порядок. В ответе было сказано, что «служебная проверка по данному факту не проводилась ввиду отсутствия каких-либо доказательств со стороны».

Теперь представители фирмы «Харон» готовят жалобу в амурское министерство здравоохранения. «Собираем все бумаги, всё, что есть, приложим и отправим. Обращались устно с просьбой прекратить такие действия, но толку нет. И поскольку мы также не нашли понимания с руководителем морга, теперь нужно обращаться в вышестоящие инстанции», – считают в руководстве фирмы.

«Прошлым летом нас проверяло УФАС. Это была плановая проверка, нарушений у нас не нашли. Никакой незаконной рекламы у нас нет, наши сотрудники этим не занимаются. Это все ложь, конечно», – прокомментировал ситуацию Амур.инфо руководитель морга.

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