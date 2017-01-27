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Благовещенские ритуальщики обвиняют в сговоре сотрудников морга и похоронное бюро

Благовещенские ритуальщики обвиняют в сговоре сотрудников морга и похоронное бюро
Фото: jetmag.co.nz

В Благовещенске компания ритуального обслуживания могла вступить в сговор с одним из моргов – так считают представители другой частной похоронной конторы. По их словам, горожане сталкиваются с коммерческими предложениями на территории морга. Иными словами, при оформлении документов после смерти родственников людей старательно направляют в определённую контору.

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились представители ООО «Городские ритуальные услуги "Харон"». В компании утверждают, что столкнулись с действиями сотрудников одного из моргов, возможно, имеющими признаки недобросовестной конкуренции.

«В Благовещенске два морга. Один работает корректно – родственники занимаются только решением медицинских вопросов, которые связаны с оформлением смерти граждан. В другом ситуация несколько иная. То есть человек, родственник умершего, приходит оформлять документы – справку о смерти, на основании которой он потом делает свидетельство о смерти в органах ЗАГСа. Здесь же ему сотрудник медучреждения во время оформления справки предлагает обратиться за оформлением похорон в одну конкретную компанию. Нам про это говорят клиенты, которые не послушали и пришли к нам оформляться», – рассказала заместитель директора «Харона» Виолетта Прокофичева.

«Нас в этой ситуации больше всего не устраивает то, что людей отправляют по определённому адресу. Во многих городах России ритуальные скандалы были очень большие, у нас город пока тих был в этом плане. Но теперь мы этот вопрос поднимаем», – отметила возмущённый специалист.

Представители фирмы 24 марта написали жалобу в амурское управление ФАС с просьбой разобраться в ситуации. Копия есть в редакции ИА «Амур.инфо».

«Суть жалобы от нас – на недобросовестную рекламу. На мой взгляд, это незаконная коммерческая деятельность. Они заключали договор с предприятием? Официально оно им платит? Даже если такого и не могло быть в принципе. Тем не менее мы рассматриваем такие факты как рекламные услуги. Мы хотим просто прекратить эту историю», – говорит Виолетта Прокофичева.

«Как такое возможно, что сотрудник, находясь на рабочем месте, настоятельно рекомендует обратиться в конкретную ритуальную компанию? Считаем, что реклама, распространяемая должностными лицами, является недостоверной и не соответствует законодательству РФ о рекламе. Горожане вводятся в заблуждение, так как прислушиваются к совету работника как должностного лица. Руководством учреждения созданы дискриминационные условия для нашей компании», – с таким заявлением обратился в УФАС директор фирмы «Харон».

Ранее представители фирмы обращались к руководителю морга с просьбой разобраться с «коммерческими предложениями» и навести порядок. В ответе было сказано, что «служебная проверка по данному факту не проводилась ввиду отсутствия каких-либо доказательств со стороны».

Теперь представители фирмы «Харон» готовят жалобу в амурское министерство здравоохранения. «Собираем все бумаги, всё, что есть, приложим и отправим. Обращались устно с просьбой прекратить такие действия, но толку нет. И поскольку мы также не нашли понимания с руководителем морга, теперь нужно обращаться в вышестоящие инстанции», – считают в руководстве фирмы.

«Прошлым летом нас проверяло УФАС. Это была плановая проверка, нарушений у нас не нашли. Никакой незаконной рекламы у нас нет, наши сотрудники этим не занимаются. Это все ложь, конечно», – прокомментировал ситуацию Амур.инфо руководитель морга.

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#память

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Комментарии
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  • Рыж

    Рыж
    4 часа назад

    Я смотрю этот "Харон" вообще задорный. То ему в морге кто-то мешает, недавно вон на парковке ему человек покоя не дал. В случае с парковкой директор незаконно запретил человеку оставить авто и разбил ему телефон, а тут что делать будет? Набьет лицо сотрудникам морга?

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    4 часа назад

    сколько вижу, по городу одна фирма "харон" кругом...маловато стало прибыли

  • ф

    ф
    4 часа назад

    во время похорон просто замечательно, когда кто-то говорит куда идти, ибо вообще не соображаешь как да что, убери эту так называемую незаконную рекламу, и хоть сам помирай

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    4 часа назад

    ф

    во время похорон просто замечательно, когда кто-то говорит куда идти, ибо вообще не соображаешь как да что, убери эту так называемую незаконную рекламу, и хоть сам помирай



    и это действительно так, а так помогли-дали адрес и все....

  • Дамбо

    Дамбо
    3 часа назад

    "Харон" занимается нестандартным пиаром самого себя. Вроде и в СМИ напомнил о себе, и денег за это не заплатил

  • РАМ

    РАМ
    3 часа назад

    Кто-то из журналистов помер, не иначе )

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    И в то же время в Хароне более адекватные сотрудники, чем в "другом ритуальном агентстве"!



    ~~во время похорон просто замечательно, когда кто-то говорит куда идти, ибо вообще не соображаешь как да что, убери эту так называемую незаконную рекламу, и хоть сам помирай



    Кстати, да! Очень удобно подсунуть более дорогие услуги потенциальному клиенту, убитому горем утраты близкого человека.

    И человечно-то как!

  • Marfa

    Marfa
    54 минуты назад

    Чушь какая то. Амуринфо, а мне одна баба такую новость рассказала!!! К кому можно подойти, чтоб напечататься?

  • Пятачок

    Пятачок
    38 секунд назад

    Здравствуйте.Не знаю как на счет адекватности сотрудников фирмы " Харон" можно говорить. У меня своя история. Я в начале года покупала памятник в " Ритуальных услугах" по улице Северная 232.Это всем нам известная " Ритуалка ". Мне пришлось 3 раза приехать туда. Сначала я покупала памятник , потом приезжала для ознакомления ретуши и последний раз приехала посмотреть как выполнили работу уже на памятнике. Так вот все три раза ко мне со стороны Харона неслась огромная женщина и предлогала оформить похороны подешевле.При этом хватала за рукии тянула в сторону своей конторы. Вы хотите сказать что это адекватные сотрудники?. А вчера на порт амуре увидела безобразное видео с директором Харон. УЖАС. Какая адекватность ?

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