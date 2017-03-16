Старшего госинспектора амурского Россельхознадзора подозревают в получении крупной взятки

Старший следователь амурского следственного отдела на транспорте 27 марта возбудил уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере» в отношении И. А. Богуша. Он занимает должность старшего государственного инспектора управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области. Общая сумма взятки составила 151 600 рублей.

По версии следствия эти деньги Богушу дали за то, чтобы он выдал ветеринарные сопроводительные документы на домашних животных, которые не прошли обязательную процедуру привития, наблюдения и содержания на карантине, для их дальнейшего вывоза через государственную и таможенную границы РФ.

29 марта в отношении Богуша избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. В настоящее время по уголовному делу ведется следствие, сообщает Благовещенская транспортная прокуратура.

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