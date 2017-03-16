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Старшего госинспектора амурского Россельхознадзора подозревают в получении крупной взятки

Старшего госинспектора амурского Россельхознадзора подозревают в получении крупной взятки

Старший следователь амурского следственного отдела на транспорте 27 марта возбудил уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере» в отношении И. А. Богуша. Он занимает должность старшего государственного инспектора управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области. Общая сумма взятки составила 151 600 рублей.

По версии следствия эти деньги Богушу дали за то, чтобы он выдал ветеринарные сопроводительные документы на домашних животных, которые не прошли обязательную процедуру привития, наблюдения и содержания на карантине, для их дальнейшего вывоза через государственную и таможенную границы РФ.

29 марта в отношении Богуша избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. В настоящее время по уголовному делу ведется следствие, сообщает Благовещенская транспортная прокуратура.

Просмотров всего: 3082

#закон #происшествия

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Комментарии
Показать все (37) Обсудить на форуме
  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    5 часов назад

    Ну как же так получилось? Прессекретарь президента Песков заявил, что коррупция на чиновников это наговор, а тут токая хрень. Ай яяй.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    5 часов назад

    Че за сумма такая? И как это "общая сумма взятки? Потребовал всё из кошелька плюс кольцо и цепочку с минус процент износа и курицу с коньяком к празднику?

  • full

    full
    5 часов назад

    Дмитрий1Че за сумма такая? И как это "общая сумма взятки? Потребовал всё из кошелька плюс кольцо и цепочку с минус процент износа и курицу с коньяком к празднику?


    Может две с половиной тысячи баксов так посчитали?

  • домовенок

    домовенок
    4 часа назад

    Показательная борьба с коррупцией - стрельба из пушек по воробьям

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    4 часа назад

    full

    Дмитрий1

    Че за сумма такая? И как это "общая сумма взятки? Потребовал всё из кошелька плюс кольцо и цепочку с минус процент износа и курицу с коньяком к празднику?



    Может две с половиной тысячи баксов так посчитали?



    Баксы, юани, тугрики хоть как считай, ровная сумма в валюте вровень до сотни рублей никак не получается.

  • full

    full
    4 часа назад

    Дмитрий1

    full

    Дмитрий1

    Че за сумма такая? И как это "общая сумма взятки? Потребовал всё из кошелька плюс кольцо и цепочку с минус процент износа и курицу с коньяком к празднику?



    Может две с половиной тысячи баксов так посчитали?



    Баксы, юани, тугрики хоть как считай, ровная сумма в валюте вровень до сотни рублей никак не получается.



    А ты попробуй посчитать по курсу 60,64 рубля за доллар. Вдруг получится?

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    4 часа назад

    Тоже новость, на благовещенской таможне каждая сучка берет. Не пойман не вор, а пойман тоже не вор! )

    Это ФСБ плохо работает, а копнуть хорошо, работать некому будет.

  • Zima-ya

    Zima-ya
    4 часа назад

    О,Боже правый! Мера пресечения то какая!Кто то миллионами-миллиардами ворует и под домашним арестом......

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    4 часа назад

    full

    Дмитрий1

    full

    Дмитрий1

    Че за сумма такая? И как это "общая сумма взятки? Потребовал всё из кошелька плюс кольцо и цепочку с минус процент износа и курицу с коньяком к празднику?



    Может две с половиной тысячи баксов так посчитали?



    Баксы, юани, тугрики хоть как считай, ровная сумма в валюте вровень до сотни рублей никак не получается.



    А ты попробуй посчитать по курсу 60,64 рубля за доллар. Вдруг получится?



    Если поделить рублёвую взятку на 2500 долл., тогда получится 60,64рубля за бакс.

  • paravis

    paravis
    4 часа назад

    У него такое честное лицо, вы чё народ?

  • full

    full
    4 часа назад

    Дмитрий1

    full

    Дмитрий1

    full

    Дмитрий1

    Че за сумма такая? И как это "общая сумма взятки? Потребовал всё из кошелька плюс кольцо и цепочку с минус процент износа и курицу с коньяком к празднику?



    Может две с половиной тысячи баксов так посчитали?



    Баксы, юани, тугрики хоть как считай, ровная сумма в валюте вровень до сотни рублей никак не получается.



    А ты попробуй посчитать по курсу 60,64 рубля за доллар. Вдруг получится?



    Если поделить рублёвую взятку на 2500 долл., тогда получится 60,64рубля за бакс.



    Это просто удивительно.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    4 часа назад

    full
    Дмитрий1

    full

    Дмитрий1

    full

    Дмитрий1

    Че за сумма такая? И как это "общая сумма взятки? Потребовал всё из кошелька плюс кольцо и цепочку с минус процент износа и курицу с коньяком к празднику?



    Может две с половиной тысячи баксов так посчитали?



    Баксы, юани, тугрики хоть как считай, ровная сумма в валюте вровень до сотни рублей никак не получается.



    А ты попробуй посчитать по курсу 60,64 рубля за доллар. Вдруг получится?



    Если поделить рублёвую взятку на 2500 долл., тогда получится 60,64рубля за бакс.



    Это просто удивительно.


    Фулл, если он взял баксы - то это баксы, а не рубли, если он взял 3 коровы - то это тоже коровы, а не рубли.

  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    3 часа назад



    paravis

    У него такое честное лицо, вы чё народ?



    ..во кого напоминает

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    3 часа назад

    paravisУ него такое честное лицо, вы чё народ?


    Вообще не верится! святой ж человек, как можно! Не может быть,вранье.

  • Baska

    Baska
    3 часа назад

    человек от честности и голода припух слегка, а так то да...не может быть, вранье

  • домовенок

    домовенок
    3 часа назад

    Судя по последним событиям, в Амурской области коррупции нет, следовательно, нет дающих и берущих взятки... так что, описанные события - ложь, оговор очень честного человека

  • nerro

    nerro
    3 часа назад

    вот это лицо...

  • Бриз

    Бриз
    3 часа назад

    Ну и морда)! Отожрался.

  • Жанибек

    Жанибек
    3 часа назад

    Физиогномисты много бы интересного рассказали об этом "честном" инспекторе.

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    пока Навальнер и Ко на киче парятся, органы выявляют взяточников и борются с коррупцией

  • домовенок

    домовенок
    3 часа назад

    oenesterov

    пока Навальнер и Ко на киче парятся, органы выявляют взяточников и борются с коррупцией



    Какой коррупцией? Её же у нас нет!

  • виталя1979

    виталя1979
    3 часа назад

    работали на таможне со "скоропортом" из Китая - ух там че творилось, да и сейчас наверное.

  • Patison

    Patison
    3 часа назад

    «Главное в ходе расследования — не выйти на самого себя». Слова одного из следователей прокуратуры.

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    2 часа назад

    Сейчас то схуднет на хозяйских щах.

    На самой блатной должности работал, всегда сыт был)

  • Мой Господин

    Мой Господин
    2 часа назад

    А вы городите, что у нас не ловят никого. Прокуратура не дремлет

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Дмитрий1

    Че за сумма такая?



    Налоги заплатил с суммы взятки, осталось 151 600. Честный налогоплательщик.

  • sok5074

    sok5074
    1 час назад

    судя по его виду взятки это его работа, и тратил он их на еду

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    sok5074судя по его виду взятки это его работа, и тратил он их на еду


    Взятке размером в 2,5 коровы - ему бы даже не позавидовал чинуша из империи Тан в Х веке - мелкий феодал.

  • Crasy

    Crasy
    48 минут назад

    домовенок

    oenesterov

    пока Навальнер и Ко на киче парятся, органы выявляют взяточников и борются с коррупцией



    Какой коррупцией? Её же у нас нет!



    Ясен пень. Сердюков, Васильева, Чайка, Медвед. Я уверен в честности этих господ.

  • Crasy

    Crasy
    47 минут назад

    За Родину,за Сталина



    paravis

    У него такое честное лицо, вы чё народ?



    ..во кого напоминает



    Не нужно ставить в один ряд хорошего советского актера и путинское ворье.

  • домовенок

    домовенок
    44 минуты назад

    Crasy

    домовенок

    oenesterov

    пока Навальнер и Ко на киче парятся, органы выявляют взяточников и борются с коррупцией



    Какой коррупцией? Её же у нас нет!



    Ясен пень. Сердюков, Васильева, Чайка, Медвед. Я уверен в честности этих господ.



    Богуша еще забыли сюда включить

  • vertex

    vertex
    43 минуты назад

    Видимо, кому - то должность его понадобилась. Подсидели простачка, либо не поделился.

  • Nebo

    Nebo
    25 минут назад

    Это далеко не простачок !!! Этот пёс давно приносит вред на своей работе и кормится с китайских рук . Спасибо добрым людям за проделанную работу !!! Кто следующий на нары ???

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    22 минуты назад

    А на фото фигурант или следователь?

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    6 минут назад

    Nebo

    Это далеко не простачок !!! Этот пёс давно приносит вред на своей работе и кормится с китайских рук . Спасибо добрым людям за проделанную работу !!! Кто следующий на нары ???



    Не за горами 62-я годовщина великой победы , и , к тому же , может он херой чеченских войн !? :(

  • BS28RUS

    BS28RUS
    4 минуты назад

    Сам лично видел, как он лет 8 назад, будучи ещё не начальником. Перетаскивал китайцам щенков чау-чау в сетках. Наверное не бесплатно))) а тут нате вам новость))))

  • BS28RUS

    BS28RUS
    3 минуты назад

    Перетаскивал через таможню, конечно же.

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