Жители «Черемушек» в Благовещенске задыхаются от гравийной пыли

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жители благовещенского микрорайона «Черемушки». Горожане пожаловались на то, что буквально задыхаются от гравийной пыли, которая поднимается на проезжей части по улице Зейской.

На участке автодороги по улице Зейской от Батарейной до Загородной ранее велись работы по реконструкции канализационного коллектора. Сейчас здесь вместо асфальта лежит гравий. Он и создает проблему – проезжающий транспорт поднимает пыль, которая разносится по округе, оседая везде, в том числе и в квартирах горожан.

«Я полтора года там живу, и все это время такая пылища. В пыли автомобили, магазины, стены квартиры, балкон. Там много людей с детьми, соответственно, постирать белье, вывесить на балкон – это проблема. Допустим, ставлю на балконе кроссовки тренировочные, и дня за три они покрываются пылью», – говорит житель одного из домов Степан.

Он отмечает, что в прошлом году по этому участку пускали поливальные машины, и пыль удавалось немного «усмирить». Но нынешней весной, с приходом тепла, ситуация обострилась.

Реконструкцией коллектора на Зейской занимался подрядчик ООО «Сервер». Корреспондент ИА «Амур.инфо» связался с руководством этой компании. «Этим летом на данном участке начнутся работы по асфальтированию, более точных сроков пока нет. Завершатся они к 30 сентября 2017 года», – сказал директор ООО «Сервер» Александр Харченко.

«В рамках содержания данного участка, до начала его асфальтирования, велись и профилирование, и устранение наледи в зимний период. И сейчас, с наступлением тепла, когда наледи уже нет и дорога сухая, подрядчик будет регулярно проводить поливку. Неудобства носят временный характер», – заверили в городском управлении строительства.

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