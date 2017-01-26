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Жители «Черемушек» в Благовещенске задыхаются от гравийной пыли

Жители «Черемушек» в Благовещенске задыхаются от гравийной пыли

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жители благовещенского микрорайона «Черемушки». Горожане пожаловались на то, что буквально задыхаются от гравийной пыли, которая поднимается на проезжей части по улице Зейской.

На участке автодороги по улице Зейской от Батарейной до Загородной ранее велись работы по реконструкции канализационного коллектора. Сейчас здесь вместо асфальта лежит гравий. Он и создает проблему – проезжающий транспорт поднимает пыль, которая разносится по округе, оседая везде, в том числе и в квартирах горожан.

«Я полтора года там живу, и все это время такая пылища. В пыли автомобили, магазины, стены квартиры, балкон. Там много людей с детьми, соответственно, постирать белье, вывесить на балкон – это проблема. Допустим, ставлю на балконе кроссовки тренировочные, и дня за три они покрываются пылью», – говорит житель одного из домов Степан.

Он отмечает, что в прошлом году по этому участку пускали поливальные машины, и пыль удавалось немного «усмирить». Но нынешней весной, с приходом тепла, ситуация обострилась.

Реконструкцией коллектора на Зейской занимался подрядчик ООО «Сервер». Корреспондент ИА «Амур.инфо» связался с руководством этой компании. «Этим летом на данном участке начнутся работы по асфальтированию, более точных сроков пока нет. Завершатся они к 30 сентября 2017 года», – сказал директор ООО «Сервер» Александр Харченко.

«В рамках содержания данного участка, до начала его асфальтирования, велись и профилирование, и устранение наледи в зимний период. И сейчас, с наступлением тепла, когда наледи уже нет и дорога сухая, подрядчик будет регулярно проводить поливку. Неудобства носят временный характер», – заверили в городском управлении строительства.

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#жизнь #здоровье

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Комментарии
Показать все (21) Обсудить на форуме
  • martinika

    martinika
    5 часов назад

    На Тайване лет 5 уже живу,гравийка и насосная станция "лучше" соседства не придумаешь...вонь и пыль(((

  • Polina3112

    Polina3112
    5 часов назад

    Фото в статье - это еще цветочки, не в час пик. За домом по батарейной 7 внутри квартала находится садик, куда родители везут детей с разных районов города - с 7 до 8.30 утра и вечером с 17 часов пыль стоит столбом, видимость полный 0. Я живу в этом районе больше 2,5 лет, и так там было все это время. Сомнительно, что асфальт к сентябрю появится, так как все работы рабочие ведут зимой - на промерзшую землю укладывают какую-то тлеющую смесь, накрывают бетонными перекладинами, и мы всем этим дышим!

  • ay

    ay
    5 часов назад

    Кузнечную по ночам пылесосят - пыль столбом, а подконник грязный. Клятые коммуняки тупо поливали улицы. Днём.

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    5 часов назад

    КРЯ!!! А Валентина как сказала? Цитирую новость "восстановить проезжую часть после перекопов до 9 мая." ... так что никаких к 30 сентября. Срок дали - посмотрим как исполнять тов. Харченко будет.

  • Lola_Bunny

    Lola_Bunny
    4 часа назад

    КРЯ!!!

    КРЯ!!! А Валентина как сказала? Цитирую новость "восстановить проезжую часть после перекопов до 9 мая." ... так что никаких к 30 сентября. Срок дали - посмотрим как исполнять тов. Харченко будет.



    Вот сами и перечитайте цитату Калиты. ВОССТАНОВИТЬ ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ ПОСЛЕ ПЕРЕКОПОВ. Проезжая часть там восстановлена. Ездить по ней можно. Откуда вы такие умные беретесь...Опять же цитата из той новости : "Ответственным за содержание поручили заменить песок на щебеночную смесь"....Где вы там увидели "положить асфальт до 9 мая"?

  • виталька

    виталька
    4 часа назад

    я уже 6 лет дышу этой пылью в чигирях, а последние два года там порядком привалилось жителей и все гоняют по гравийке так что нихрена не видно из за пыли...

  • Майка

    Майка
    4 часа назад

    В парке конскими какашками пахнет, в Черемушках - пылью... Как жить?

  • Anatolyi28Chigiri

    Anatolyi28Chigiri
    4 часа назад

    да у нас в чигирях такаяже фигня

  • Мадлен

    Мадлен
    4 часа назад

    А что жители хотят? Вообще то - на данный момент этот участок дороги является строительным объектом. Можно полностью перекрыть движение и пусть все объезжают данный участок. Людям пошли на встречу, разрешили ездить, но конечно нашлись недовольные.

  • paravis

    paravis
    4 часа назад

    Мадлен

    А что жители хотят? Вообще то - на данный момент этот участок дороги является строительным объектом. Можно полностью перекрыть движение и пусть все объезжают данный участок. Людям пошли на встречу, разрешили ездить, но конечно нашлись недовольные.



    Поживи там. Как запоёшь?

  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    4 часа назад

    Polina3112

    Фото в статье - это еще цветочки, не в час пик. За домом по батарейной 7 внутри квартала находится садик, куда родители везут детей с разных районов города - с 7 до 8.30 утра и вечером с 17 часов пыль стоит столбом, видимость полный 0. Я живу в этом районе больше 2,5 лет, и так там было все это время. Сомнительно, что асфальт к сентябрю появится, так как все работы рабочие ведут зимой - на промерзшую землю укладывают какую-то тлеющую смесь, накрывают бетонными перекладинами, и мы всем этим дышим!



    Это тот садик что в р-не Загородной-Октябрьской? Там реально ужас чем детишки дышат..

  • Lola_Bunny

    Lola_Bunny
    4 часа назад

    paravis

    Мадлен

    А что жители хотят? Вообще то - на данный момент этот участок дороги является строительным объектом. Можно полностью перекрыть движение и пусть все объезжают данный участок. Людям пошли на встречу, разрешили ездить, но конечно нашлись недовольные.



    Поживи там. Как запоёшь?



    Да можно вообще ничего нигде не копать и не ремонтировать) и коллектор вообще не нужно было реконструировать) Утонули бы нафиг в какашках, зато по пыли не пришлось бы ездить!)

  • Йя

    Йя
    3 часа назад

    Неудобства носят временный характер», – заверили в городском управлении строительства.

    Хрена себе временный характер!!! Задолбала эта пыль уже за 2 года. Покопают денёк и всё, месяцами этих рабочих не видно. А когда дожди пойдут там не пройдешь- сплошная грязь(((

  • FaVoRiT

    FaVoRiT
    3 часа назад

    как я вас понимаю, сам живу в 800 квартале,пыль столбом, не у всех же деньги на тачки есть, и так исправно за ипотеку платим, пылище ужас, пока до остановки дойдешь от Шафира до строителей брюки с туфлями меняют цвет, я с переездом в этот район теперь дождь и снег люблю

  • opa56

    opa56
    3 часа назад

    Да уже более 5 лет там ремонтные работы ведутся. Может там ветку метро прокладывают? Судя по продолжительности, это самое логичное объяснение)

  • 123654

    123654
    3 часа назад

    За год до того как разрыли в Черемушках та же песня была по зейской от первомайской до чайки, мы так же дышали тут этой пылью, в прошлом году у нас уложили асфальт, в этом году полагаю и в Черемушках уложат.

  • виталя1979

    виталя1979
    3 часа назад

    вот именно -че разорались - работа идет -свет к конце тоннеля виден. А поливать там никто не будет. А если и будут то проедет машина один раз в день и все. И так пару тройку дней и на этом все заглохнет. Так же было и мимо нас ,когда в таком же состоянии дорога была. Ну и че делать -ну ниче не делать - ждать епт!!

  • Мой Господин

    Мой Господин
    2 часа назад

    Если план уже есть, значит это не просто слова. Главное чтобы подрядчик не забывал дорогу поливать

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    123654

    За год до того как разрыли в Черемушках та же песня была по зейской от первомайской до чайки, мы так же дышали тут этой пылью, в прошлом году у нас уложили асфальт, в этом году полагаю и в Черемушках уложат.



    Эти умники, еще Платон надальнобойщиков вводят, за разбитые дороги.

    В городе дороги разбивают многотонники строительных фирм (естественно не на них оформленных) строительных заседанцев в верхах, где строят многоэтажные дома, там всегда разбитые дороги и восстанавливать дороги, эти бизнес - заседанцы не собираются, главное квартирки продать на карман.

    Я уже не говорю за разбитую дорогу возле Березовки от Фотонов, которые вывозили плодоносный слой земли на продажу.

    И это всего лишь небольшой участок по области.

  • Розеда

    Розеда
    1 час назад

    Черемушки - неплохой спальный район. Но пыль, действительно, достала. Представляете, лоджия застекленная всю зиму не открывалась, но пыль все-равно набилась. А ведь лоджия находится несколько в стороне от Зейской. И эта ситуация длится уже несколько лет. Переходить по перекрестку Зейская- Батарейная - просто опасно. О чем думают ответственные лица? Думаю, о своих зарплатах, премиях и льготах.

  • Варфоломей

    Варфоломей
    1 час назад

    И почему Народный фронт не видит? Тогда бы уже "молодёжный парламент" принял меры-нет, и он молчит...

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