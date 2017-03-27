Приамурье ждет теплая погода: прогноз на 30 марта

Фото: Gandex.RU

В Амурской области 30 марта установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 6-11 метров в секунду.

Температура ночью в области составит минус 3…8 градусов, местами по северу – минус 12…17 градусов. Днем термометры покажут 6…11 градусов тепла, местами по северу – от минус 3 до плюс 2 градусов.

В Благовещенске в этот день ожидается переменная облачность. Северо-западный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит 3…5 градусов ниже нуля, днем – плюс 8…10 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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