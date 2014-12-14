26 пассажиров пострадали в Перу при пожаре на борту Boeing-737 (видео)

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Не менее 26 человек (в том числе, один ребёнок) пострадали в результате пожара, возникшего на борту пассажирского самолёта в аэропорту города Хауха (Перу). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Republica.

По информации издания, один из пострадавших пассажиров был госпитализирован.

Инцидент произошёл в минувший вторник, 28 марта. Пассажирский лайнер Boeing-737 авиакомпании Peruvian airlines, вылетевший из Лимы, загорелся при посадке в аэропорту Хауха. По данным представителей авиаперевозчика, воздушное судно наклонилось на правый бок и выехало за пределы взлётно-посадочной полосы. «Наш экипаж успешно эвакуировал 141 пассажира, при этом состояние никого из них не вызывает опасений», – подчёркивается в сообщении, распространённом представителями авиакомпании.

По данным правоохранителей, причина ЧП – техническая неисправность. «Проблемы с правым шасси заставили пилотов произвести экстренную посадку», – отметил представитель местной полиции Хорхе Куэву. Аэропорт города Хауха был закрыт до утра среды.

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