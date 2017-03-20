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В Благовещенске прощаются с одним из основателей движения плавания в холодной воде – Олегом Дегтяревым

В Благовещенске прощаются с одним из основателей движения плавания в холодной воде – Олегом Дегтяревым

В Благовещенске в возрасте 63 лет скончался известный приверженец здорового образа жизни Олег Дегтярев. В среду, 29 марта, с 14 до 15 часов пройдет прощание с ним в бюро судебно-медицинской экспертизы (криминальный морг) по адресу улица Красноармейская, 103.

Олег Тимофеевич был одним из основателей современного движения плавания в холодной воде. «Именно его стараниями начались наши плавания в проруби на улице Амурской, 1 , – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» президент «АКВАЙС–спорт» Александр Брылин. – Он был активным участником не только нашей федерации, но и клуба «Соратник», который также выступает за популяризацию здорового образа жизни».

Олег Дегтярев был активным общественником. У него имеются благодарственные грамоты от мэра Благовещенска, губернатора Амурской области. Он также награжден медалью Албазинской Божьей матери.

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#жизнь #происшествия #спорт

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