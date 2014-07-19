Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 13:43 0

В горпарке Благовещенска пройдет двухдневный фестиваль красок

В горпарке Благовещенска пройдет двухдневный фестиваль красок
Фото: YouTube

Благовещенск 22 и 23 июля присоединится ко всероссийскому фестивалю красок. В прошлом году он проходил в 80 городах страны. Областного центра Приамурья в их числе не было. В Благовещенске впервые фестиваль красок провели в 2014 году на втором Владимировском озере, затем его повторили в 2015 году на стадионе «Амур». В этом году красочное мероприятие состоится в Городском парке культуры и отдыха.

Участникам фестиваля раздадут пакетики с цветным порошком, которым им предстоит обсыпать друг друга. Это натуральная краска, которая легко отстирывается и безопасна для здоровья. Мероприятие пройдет под звуки музыки, также гостей ждут фудкорты и зона отдыха.

Фестиваль оба дня будет начинаться в 14:00. Вход свободный.

Просмотров всего: 3

#жизнь #отдых

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Благовещенске прощаются с одним из основателей движения плавания в холодной воде – Олегом Дегтяревым
Общество

Благовещенцев приглашают на фестиваль водных фонариков
Общество 4

Благовещенцы завели в квартире енотов-полоскунов
Общество 49

Благовещенки уже загорают на набережной Амура