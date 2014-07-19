В горпарке Благовещенска пройдет двухдневный фестиваль красок

Фото: YouTube

Благовещенск 22 и 23 июля присоединится ко всероссийскому фестивалю красок. В прошлом году он проходил в 80 городах страны. Областного центра Приамурья в их числе не было. В Благовещенске впервые фестиваль красок провели в 2014 году на втором Владимировском озере, затем его повторили в 2015 году на стадионе «Амур». В этом году красочное мероприятие состоится в Городском парке культуры и отдыха.

Участникам фестиваля раздадут пакетики с цветным порошком, которым им предстоит обсыпать друг друга. Это натуральная краска, которая легко отстирывается и безопасна для здоровья. Мероприятие пройдет под звуки музыки, также гостей ждут фудкорты и зона отдыха.

Фестиваль оба дня будет начинаться в 14:00. Вход свободный.

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#жизнь #отдых

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