В Благовещенске появилась шоколадная Красная книга

В муниципальной информационной библиотечной системе Благовещенска появилась шоколадная Красная книга Амурской области. Это набор шоколадных конфет, каждая из которых завернута в отдельную упаковку, на которой изображены редкие животные и растения Амурской области. Также на обертке есть краткая информация о нарисованных животных или растениях.

Шоколадную Красную книгу разработали специалисты МИБС совместно с кофейней «Чайкофский» и муниципальным центром международного сотрудничества в рамках года экологии. Этим проектом библиотекари хотят привлечь внимание к экологической обстановке в Амурской области и расширить знания благовещенцев о животных и растениях, занесенных в Красную книгу.

Такая «книга» – отличный подарок и сувенир на память и одновременно– напоминание о необходимости беречь природу родного края.

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