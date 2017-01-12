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Ж/д вокзал Тынды причислили к самым необычным в России

Ж/д вокзал Тынды причислили к самым необычным в России
Фото: gazeta-bam.ru

Сервис «Туту.ру» составил для «Ленты.ру» перечень самых необычных железнодорожных вокзалов России. В список из 14 вокзалов вошел и тындинский. В частности, он является самым высоким на Дальнем Востоке.

Первое здание железнодорожного вокзала в Тынде было одноэтажным и деревянным, оно не справлялось с растущим пассажиропотоком. Новый вокзал спроектировали московские архитекторы, его открыли в 1986 году.

Согласно задумке, новое здание напоминает лебедя, развернувшего крылья. Высота башен составляет 48 метров, это самый высокий вокзал на Дальнем Востоке. Стены зала ожидания украшены картинами, а около касс устроен фонтан «Весенняя красота». Недавно вокзал отремонтировали и обновили интерьер.

На площади перед вокзалом расположены памятник герою Великой Отечественной войны, железнодорожнику Виктору Мирошниченко, и паровоз-памятник Еа-3246, установленный в честь 30-летия БАМа.

Кроме вокзала Тынды в список вошли вокзалы Санкт-Петербурга, Мурома, Пскова, Старого Оскола, Слюдянки, Казани, Сочи, Владивостока, Сургута, Самары, Екатеринбурга, Москвы и Адлера. Так, самарский вокзал является самым высоким в Европе. Его высота вместе со шпилем составляет 101 метр.

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#строительство #Тында

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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    48 минут назад

    Удивительно, что до этого его таковым не считали.. Этот лебедь в стиле постмодернизма действительно впечатляет.

  • РАМ

    РАМ
    43 минуты назад

    Самый ужасный вокзал в плане "пройдемте, у нас к вам есть пара вопросов, а понятыми будете?"

  • Уголёк

    Уголёк
    29 минут назад

    А как же вокзал Циолковского? Он ведь довольно-таки новороченный и необычный

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