Ж/д вокзал Тынды причислили к самым необычным в России

Фото: gazeta-bam.ru

Сервис «Туту.ру» составил для «Ленты.ру» перечень самых необычных железнодорожных вокзалов России. В список из 14 вокзалов вошел и тындинский. В частности, он является самым высоким на Дальнем Востоке.

Первое здание железнодорожного вокзала в Тынде было одноэтажным и деревянным, оно не справлялось с растущим пассажиропотоком. Новый вокзал спроектировали московские архитекторы, его открыли в 1986 году.

Согласно задумке, новое здание напоминает лебедя, развернувшего крылья. Высота башен составляет 48 метров, это самый высокий вокзал на Дальнем Востоке. Стены зала ожидания украшены картинами, а около касс устроен фонтан «Весенняя красота». Недавно вокзал отремонтировали и обновили интерьер.

На площади перед вокзалом расположены памятник герою Великой Отечественной войны, железнодорожнику Виктору Мирошниченко, и паровоз-памятник Еа-3246, установленный в честь 30-летия БАМа.

Кроме вокзала Тынды в список вошли вокзалы Санкт-Петербурга, Мурома, Пскова, Старого Оскола, Слюдянки, Казани, Сочи, Владивостока, Сургута, Самары, Екатеринбурга, Москвы и Адлера. Так, самарский вокзал является самым высоким в Европе. Его высота вместе со шпилем составляет 101 метр.

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#строительство #Тында

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