Бультерьер загрыз своего хозяина в прямом эфире BBC

Фото: МК

ЧП в прямом телеэфире произошло в Великобритании. Обезумевший стаффордширский бультерьер растерзал 41-летнего хозяина, когда тот давал интервью для телеканала, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Инцидент произошел на севере британской столицы. Пёс бойцовой породы на глазах у шокированных сотрудников телеканала BBC TV несколько раз наскочила на своего владельца, нанеся ему серьёзные травмы. Ещё два часа мужчина оставался жив – его доставили в больницу, где врачи пытались его спасти. Но травмы оказались слишком тяжёлыми – хозяин собаки скончался.

Четвероногий убийца помещён в спецприют. В настоящее время решается вопрос о его усыплении.

В Великобритании действует «Акт об опасных собаках». Этот закон определяет список потенциально опасных собак, владение которыми запрещено без особого разрешения суда. На сегодняшний день в данном списке фигурируют такие породные типы, как питбультерьер, японский тоза-ину, аргентинский дог и фила бразелейро. Стаффордширский бультерьер среди опасных пород не фигурирует. Внесут ли эту породу в запретный список после страшного инцидента, неизвестно.

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