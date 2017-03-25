Сгоревшее приморское судно «Еруслан» пришло в окончательную негодность

Фото: deita.ru

Транспортное судно «Еруслан», которое зимой этого года сгорело и едва не затонуло во Владивостоке, легло на грунт у пирса в приморской бухте Нерпа (посёлок Славянка). Об этом сообщает ИА «Дейта».

«Еруслан», брошенный судовладельцем и оставленный экипажем, длительное время находился на рейде Владивостока в акватории Амурского залива. На судно был наложен арест Службой судебных приставов. В январе 2017 года судно подверглось разграблению мародёров, а 31 января на «Еруслане» возник пожар.

После того как пожар самопроизвольно прекратился, судно начало постепенно тонуть. Местные власти долго не могли определить, кто должен отвечать за происходящее. Лишь после того как возникла реальная угроза затопления судна и возникновения очага экологического загрязнения, плавучесть «Еруслана» восстановили и отбуксировали в Славянку.

Как видно на фото, в настоящее время транспортное судно легло на грунт у пирса, к которому оно отшвартовано, и лишь небольшая глубина не позволяет ему затонуть полностью. Также на снимке явственно различимо пятно нефтепродуктов, выливающихся из полузатонувшего судна в акваторию бухты.

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#Дальний Восток #происшествия #транспорт

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