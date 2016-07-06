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Благовещенцев приглашают на фестиваль водных фонариков

Благовещенцев приглашают на фестиваль водных фонариков
Фото: KudaGo.com

В благовещенском парке Дружбы 21 и 22 июля пройдет фестиваль водных фонариков. Каждый участник сможет спустить фонарик в пруд парка и загадать желание. Гостям на выбор представят сразу два вида водных фонариков, которые отличаются друг от друга своим предназначением.

Считается, что если опустить на водную гладь фонарик в форме лотоса, то, по легенде, участник праздника станет на шаг ближе к обретению счастья в отношениях. Можно отправить в плавание и фонарик-куб, который принесет владельцу материальные блага – какие именно, человек выбирает сам. Для этого на каждой из четырех сторон такого фонарика его владелец должен написать, чего желает.

Во время фестиваля будет играть живая музыка, гостей праздника ждет и световое шоу. Кроме того, будет работать горячая линия смс-сообщений, каждое из которых ведущий озвучит прямо со сцены.

Начало фестиваля в 21:00. Вход свободный.

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#жизнь

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