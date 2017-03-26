Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 11:18 8

В Благовещенске автомобилист сбил ребенка и скрылся

В Благовещенске автомобилист сбил ребенка и скрылся
Фото: kartalinka.ru

Во вторник, 28 марта, в Благовещенске водитель автомобиля совершил наезд на девочку 2004 года рождения, после чего покинул место ДТП. Сейчас нарушителя разыскивает полиция.

Как сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский», авария произошла в 13:15 на регулируемом перекрёстке улиц Горького и Лазо. Водитель не предоставил преимущество девочке, которая пересекала проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате ребенок был травмирован.

Предположительно, водитель находился за рулем седана серого цвета. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев ДТП. Любую информацию можно сообщить по телефонам 59-46-86 и 42-52-62.

Кроме того, в этот же день в Благовещенске произошло еще одно ДТП с участием ребенка. В 15:38 на перекрестке улиц Театральной и Северной девочку 2007 года рождения сбил автомобиль Toyota Isis. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

Просмотров всего: 2300

#дети #ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Kaisla

    Kaisla
    1 час назад

    Ну что то совсем по свински эта мразь поступила(((

  • Вежливый

    Вежливый
    1 час назад

    Власти города и гаишники в этом направлении не работают, поставили камеры радары и спят спокойно. Вместо феирверков и всяких амурских осеней лучше бы город камерами укомплектовывали. Для безопасности граждан.

  • mm_13874355554481458502

    mm_13874355554481458502
    56 минут назад

    Вежливый согласна с вами!Безопасность куда важнее чем приезды всяких звезд. Не правильно расставляются приоритеты нашими властями

  • Oldlord

    Oldlord
    52 минуты назад

    Надо оборудовать каждый перекрёсток камерами!

    Как это сделано уже во многих других городах, где городские власти реально заботятся о безопасности дорожного движения!

  • Вежливый

    Вежливый
    40 минут назад

    OldlordНадо оборудовать каждый перекрёсток камерами!

    Как это сделано уже во многих других городах, где городские власти реально заботятся о безопасности дорожного движения!


    И не просто камерами, а хорошими на которых можно рассмотреть номера и лица. А то у нас для галочки ставят. И информировать что ведется видеонаблюдение, это отчасти поможет

  • сибирячка

    сибирячка
    38 минут назад

    Вежливый

    Oldlord

    Надо оборудовать каждый перекрёсток камерами!

    Как это сделано уже во многих других городах, где городские власти реально заботятся о безопасности дорожного движения!



    И не просто камерами, а хорошими на которых можно рассмотреть номера и лица. А то у нас для галочки ставят. И информировать что ведется видеонаблюдение, это отчасти поможет


    нормальные у нас камеры стоят

    мне нашли злодейку, которая поцарапала машину и скрылась, по камерам

    жаль, что не на всех перекрестках

  • Вежливый

    Вежливый
    27 минут назад

    сибирячка
    Вежливый

    Oldlord

    Надо оборудовать каждый перекрёсток камерами!

    Как это сделано уже во многих других городах, где городские власти реально заботятся о безопасности дорожного движения!



    И не просто камерами, а хорошими на которых можно рассмотреть номера и лица. А то у нас для галочки ставят. И информировать что ведется видеонаблюдение, это отчасти поможет


    нормальные у нас камеры стоят

    мне нашли злодейку, которая поцарапала машину и скрылась, по камерам

    жаль, что не на всех перекрестках


    Не везде стоят нормальные и это не только про перекрестки. И да жалко что не на всех перекрестках, хотя и по городу много где надо бы камеры поставить

  • farfalla

    farfalla
    3 минуты назад

    Мне вот любопытно, когда у нас до адекватного уровня ужесточат наказание для водителей, нарушающих ПДД, чтоб им повторно нарушать неповадно было. А то дорогу переходить начинаешь уже чуть ли не перекрестясь и помолившись, хотя вроде и на сигнал светофора зеленый и по зебре, а все-равно страшно. Каждый второй автомобилист считает вправе наплевать и на светофор, и на зебру, и на пешехода, и на все ПДД. У нас в городе зебр понарисовали, светофоров с камерами понатыкали на каждом шагу, а следить за этим никто не следит и ответственности с водителей грош…ну и толку-то тогда. У моего знакомого ребенка маленького автомобилист инвалидом оставил, на зебре на светофоре сбил с мамой ребенка, и вину его до сих пор доказывают, хотя и лет прошло не мало и водителя установили – ребенок инвалид теперь на всю жизнь, водителю ничего не сделали. Страшно.

Показать все (8) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

Бультерьер загрыз своего хозяина в прямом эфире BBC
В России и мире

Сгоревшее приморское судно «Еруслан» пришло в окончательную негодность
Общество 5

В России разрешили не использовать автокресла при перевозке детей
Происшествия 18

Военные: инцидент в Новоалексеевке произошел из-за поломки техники