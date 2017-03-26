В Благовещенске автомобилист сбил ребенка и скрылся

Фото: kartalinka.ru

Во вторник, 28 марта, в Благовещенске водитель автомобиля совершил наезд на девочку 2004 года рождения, после чего покинул место ДТП. Сейчас нарушителя разыскивает полиция.

Как сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский», авария произошла в 13:15 на регулируемом перекрёстке улиц Горького и Лазо. Водитель не предоставил преимущество девочке, которая пересекала проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате ребенок был травмирован.

Предположительно, водитель находился за рулем седана серого цвета. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев ДТП. Любую информацию можно сообщить по телефонам 59-46-86 и 42-52-62.

Кроме того, в этот же день в Благовещенске произошло еще одно ДТП с участием ребенка. В 15:38 на перекрестке улиц Театральной и Северной девочку 2007 года рождения сбил автомобиль Toyota Isis. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

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