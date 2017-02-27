«Рай» Кончаловского победил в главных номинациях премии «Ника»

Фото: kinokadr.ru

Фильм «Рай» Андрея Кончаловского стал настоящим триумфатором кинопремии «Ника», собрав урожай призов в трёх основныных номинациях – «Лучший фильм», «Лучший режиссёр» и «Лучшая женская роль» (Юлия Высоцкая). Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

За победу в номинации «Лучший фильм» боролись также картины «Дама Пик» Павла Лунгина, «Ученик» Кирилла Серебренникова, «Дуэлянт» Алексея Мизгирёва, «Монах и бес» Николая Досталя и «Коллектор» Алексея Красовского. XIII церемония награждения проходила в минувший вторник в столичном театре имени Моссовета.

«Рай» Кончаловского, который, кстати, является президентом Российской Академии кинематографических искусств «Ника», ранее получил премию «Золотой орёл» и выдвигался на «Оскар».

«Мы делали эту картину, потому что тема холокоста начинает забываться, но эта страница истории никогда не должна быть нами забыта», – сказал Кончаловский. Говоря о фильме, режиссёр отметил, что «самое главное для художника – это поиск нового языка».

Также премией «Ника» в этот день были отмечены актриса Юлия Ауг в номинации «Лучшая женская роль второго плана» («Ученик») и Елена Коренева («Её звали Муму»).

«Нику» за лучшую мужскую роль получил Тимофей Трибунцев, сыгравший в фильме «Монах и бес», также был отмечен сценарист этого фильма Юрий Арабов и исполнитель роли второго плана Борис Каморзин.

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