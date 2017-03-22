Президент утвердил поправки в закон о натуральном возмещении по ОСАГО: обзор прессы

Фото: auto.vesti.ru

О чем пишет пресса рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин. В обзоре о том, что в некоторых странах церкви переоборудуют в отели, бары, книжные магазины; 6 тысяч лет назад Сахара была цветущим местом и что актер и шоумен Игорь Булатов думает о природе юмора.

Полный абзац

Начинается обзор со страницы «Наука» в «Российской газете». Изучив ее, Павел Савинкин узнал, что буквально шесть тысяч лет назад Сахара была зеленой и цветущей. А потом стала пустыней. Почему? Да потому что люди начали разводить скот вдоль Нила. И экосистема дала сбой. Понятно, появилось больше людей, пастбища стали выбиваться, изменилась атмосфера, дождей стало все меньше… А сейчас там один песок.

Еще на этой же странице – о том, что через пару-другую лет ученые, использовав генетический материал, вырастят настоящего мамонта.

Так и до первобытных людей дойдем. Хотя сильно ли мы от них отличаемся?

Вам статья

Сообщение «Российской газеты», на которое стоит обратить внимание автомобилистов: вчера президент утвердил поправки в закон об ОСАГО и теперь пострадавшим в ДТП водителям потребуется обращаться в страховую компанию не за деньгами, а за направлением на ремонт. При этом обращаться придется только к своему страховщику. А все детали – на первой полосе издания.

Также в номере

Еще в газете пишут о том, что в некоторых странах церкви переоборудуют в отели, бары, рестораны. Ну или нечто подобное. Правда, в случае продажи церкви частнику проводится обряд десакрализации места поклонения, а церковный инвентарь вывозится. Наверное, чтобы не чувствовать себя стесненным под осуждающими взглядами святых…

Фото: rg.ru

«Думается, – пишет Павел Андреевич, – при стечении обстоятельств будет что занять под увеселительное заведение и в Благовещенске».

Оп-паньки

Раскрыв «Телепорт», желающие прочтут об австралийских ученых, выявивших, что домашние животные – автор обзора перечислять их не стал – спасают своих хозяев от инфаркта, снижают риск диабета, восстанавливают после инсульта и даже регулируют сахар в крови. Как это происходит и почему нужно дома держать мышей, свинок, черепах, ежей, кроликов, коней, коров и т.д. (чем больше животных, тем меньше болезней!), – в статье «Лекари от природы».

Не пропусти

«Моя Мадонна», помимо всего прочего, сегодня исследует вопрос: «Почему мужчины не могут найти себе пару». Не будучи особо озабоченным по этому поводу, Павел Андреевич все же прочел статью «Одинокий волк». Причин, оказывается, много: кого-то бросила невеста, сделав на всю оставшуюся жизнь зарубку, над кем-то в детстве девочки смеялись, нанеся непоправимую психологическую травму, и т.д. Не названа, на его взгляд, одна существенная и для нашего времени весьма характерная причина. Но, чтобы понять, что автор обзора имеет в виду, нужно ознакомиться с материалом Ольги Решетниковой.

Очень интересно

«АиФ» напечатал интервью с Игорем Булатовым. Поклонники театрального искусства знают его как очень хорошего актера, участники массовых развлекательных мероприятий – как непревзойденного шоумена, вовлекающего в орбиту своего обаяния буквально с первых секунд действа. Сегодня этот интересный, тонкий, глубокий (о Булатове можно говорить долго) человек рассуждает о природе юмора (1 апреля на носу, как-никак!) и о том, что может случиться, если – не дай бог – правительство придумает Год юмора.

На посошок

В «Комсомольской правде» обращает на себя внимание подборка материалов под общей рубрикой «Дальневосточный гектар». Ясно, что в этом деле многое не ясно. Вот пишут, что на Камчатке некая дама мечтала разводить ослов (!). Но не было пространства. Теперь получила гектар возле Петропавловска. Причем отмечено: в самом красивом месте, с видом на Берингово море, на два вулкана! – и теперь разведет этих животных. Как отнесутся к ослам камчатские медведи – дело десятое, у меня вопрос: смогут ли отныне любоваться неповторимым пейзажем простые камчатцы? И некамчатцы?

Ну а еще в газете о том, что из берлинского музея воры увели 100-килограмовую золотую монету. Точнее сказать, не увели, а укатили…

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