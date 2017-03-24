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Госдума обяжет производителей продуктов указывать на упаковке количество сахара

Госдума обяжет производителей продуктов указывать на упаковке количество сахара
Фото: livejournal.com

В Госдуму планируется внести законопроект, который обяжет производителей продуктов указывать на упаковке количество сахара. Это необходимо для защиты здоровья потребителей и поможет повысить уровень информированности населения, рассказал телеканалу RT депутат фракции ЛДПР Иван Сухарев.

«Мало кто знает, что около половины сахара находится в еде, которая, по сути, не является сладкой – в соусах, хлебе, макаронах. Информацию стараются не афишировать, что, конечно, наносит ощутимый вред здоровью. Полагаю, покупатель должен знать, что вместе с такой едой ему, по сути, предлагают диабет», – пояснил парламентарий.

Ранее Роспотребнадзор предложил создать систему цветовой индикации продуктов питания. В ведомстве решили, что полезные продукты должны маркироваться зелёным цветом, промежуточные – жёлтым, а вредные – красным.

С целесообразностью предлагаемых нововведений не согласен руководитель АНО «Благое дело» Геннадий Антропов, дочь которого больна диабетом.

«Люди, больные сахарным диабетом, и так знают, какие продукты им есть можно, а какие нельзя. Это имеет место быть разве что в качестве профилактической меры, информационной», – заявил он, добавив, что российский покупатель не особо вчитывается в упаковки пищевых продуктов, что, в принципе, ставит под вопрос необходимость указанного нововведения.

«Там, где надо решать вопросы, никто ничего не решает. Просто бы выполнялось то, что положено, уже бы легче было. То, что придумал департамент труда и социальной защиты Приморского края, это ни о чём. Изначально они заявили, что решают проблемы детей-инвалидов, потом они привязали к этому то, сколько получают родители, и в итоге предлагаемая в квартал сумма даже не решает проблемы месяца. Вот и всё», – констатировал Антропов.

Как сообщало ИА Regnum, в казне Приморского края на 2017 год заложили 4,7 миллиона рублей на выплаты семьям, где воспитываются дети с сахарным диабетом. Размер компенсации составляет 3 375 рублей, выплата производится один раз в квартал и может быть использована в качестве компенсации расходов на тест-полоски. В документе также прописано, что деньги предоставляются только тем семьям, у которых доход ниже величины среднедушевого дохода населения по субъекту.

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#закон #здоровье #торговля

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