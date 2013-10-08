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В России разрешили не использовать автокресла при перевозке детей

В России разрешили не использовать автокресла при перевозке детей
Фото: ju-nona.ru

Верховный суд России разрешил родителям перевозить детей до 12 лет без использования специальных автомобильных кресел, сообщает РАПСИ. При этом в машинах все равно должны применяться альтернативные спецсредства вместе с ремнями безопасности.

В мае 2010 года жителя Екатеринбурга оштрафовали на три тысячи рублей за нарушение требований к перевозке детей. Водитель перевозил своего ребенка не в автокресле, однако использовал универсальное детское удерживающее устройство в сочетании с ремнем безопасности. Мужчина утверждал, что имеет право на такой способ перевозки ребенка, однако ни представители Госавтоинспекции, ни судьи Верх-Исетского суда Екатеринбурга и Свердловского областного суда его позицию не поддержали.

Екатеринбуржец не остановился и дошел с жалобой до Верховного суда, где признали его правоту и отменили постановление ГИБДД о привлечении мужчины к ответственности.

Адвокат Людмила Айвар прокомментировала РАПСИ это решение Верховного суда. «Действительно, детки нынче пошли крупные и рослые. Некоторые в 12 лет вовсе в детские автокресла не помещались. А еще есть дети с физическими особенностями или ограниченными возможностями, которым кресла крайне не рекомендованы. Но доблестные сотрудники полиции не хотели ни слышать, ни понимать правила! Теперь все в прошлом. И если дорожные полицейские будут, несмотря ни на что, предъявлять претензии, ссылайтесь на постановление ВС РФ от 16 февраля 2017 года номер 45-АД17-1», – сказала она.

Просмотров всего: 3327

#дети #закон #суды #транспорт

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Комментарии
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  • АЛЬБИНА

    АЛЬБИНА
    2 часа назад

    О как!!!

  • mm_13874355554481458502

    mm_13874355554481458502
    1 час назад

    И на них нашлась управа! Хоть кто-то пошел до конца! Ура товарищи!

  • full

    full
    49 минут назад

    А куда можно сдать навязанные кресла?

  • Бумажка

    Бумажка
    38 минут назад

    Верховный суд, вообще-то, гражданам России ничего не разрешил. Он лишь постановил оставить гражданина Кайгородова в покое))

    Изменения в ПДД есть? Нету.

    Сотруднику ДПС в Благовещенске можно сколько угодно размахивать перед носом прецедентным решением суда. Он все равно оштрафует. И потом можно будет пойти путём Кайгородова А.Ю. - в суд)))

  • Кварц

    Кварц
    10 минут назад

    В кресле дешевом опаснее, чем без кресла. А кресло дорогое не всем по карману. Вот успели производители и продавцы снять пенку))

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