В России разрешили не использовать автокресла при перевозке детей

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Верховный суд России разрешил родителям перевозить детей до 12 лет без использования специальных автомобильных кресел, сообщает РАПСИ. При этом в машинах все равно должны применяться альтернативные спецсредства вместе с ремнями безопасности.

В мае 2010 года жителя Екатеринбурга оштрафовали на три тысячи рублей за нарушение требований к перевозке детей. Водитель перевозил своего ребенка не в автокресле, однако использовал универсальное детское удерживающее устройство в сочетании с ремнем безопасности. Мужчина утверждал, что имеет право на такой способ перевозки ребенка, однако ни представители Госавтоинспекции, ни судьи Верх-Исетского суда Екатеринбурга и Свердловского областного суда его позицию не поддержали.

Екатеринбуржец не остановился и дошел с жалобой до Верховного суда, где признали его правоту и отменили постановление ГИБДД о привлечении мужчины к ответственности.

Адвокат Людмила Айвар прокомментировала РАПСИ это решение Верховного суда. «Действительно, детки нынче пошли крупные и рослые. Некоторые в 12 лет вовсе в детские автокресла не помещались. А еще есть дети с физическими особенностями или ограниченными возможностями, которым кресла крайне не рекомендованы. Но доблестные сотрудники полиции не хотели ни слышать, ни понимать правила! Теперь все в прошлом. И если дорожные полицейские будут, несмотря ни на что, предъявлять претензии, ссылайтесь на постановление ВС РФ от 16 февраля 2017 года номер 45-АД17-1», – сказала она.

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