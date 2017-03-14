Благовещенцы завели в квартире енотов-полоскунов

В одной из квартир Благовещенска поселились еноты-полоскуны. Двух животных Полю и Жору молодая пара завела два года назад. Необычные питомцы любят купаться, обниматься и играть. На их содержание каждый месяц уходит почти 3,5 тысячи рублей и немало терпения.

О таком необычном питомце Ксения мечтала с детства, но осуществить задуманное удалось не сразу. Стоят полоскуны до 35 тысяч рублей. Объявление о продаже полосатого зверька Ксения увидела на одном из сайтов. Так в семье Вороновых появилась Поля.

«Потом спустя неделю я думаю: ну раз есть девочка, значит, нужен мальчик, чтобы было потомство. Мне знакомая дала контакты владелицы мальчика. Я поехала к ней договориться про случку. И в тот же день купила мальчика», – поделилась хозяйка енотов Ксения Воронова.

Сейчас Поле 3,5 года, Жоре только два. Живут еноты в неволе 18-20 лет. Любимцы семьи откликаются на свои имена. Хозяевам удалось их даже приручить. Подобный опыт у Ксении и её мужа уже был – пара воспитывала у себя дома пятерых хорьков. Полоскуны с радостью обнимаются и любят поиграть, а вот к камере пока не привыкли, делится хозяйка.

У каждого питомца свой характер, рассказывает Ксения. Поля однолюбка и с радостью идёт на руки к хозяйке, а вот Жора наоборот – души не чает в хозяине. Между собой полосатые зверьки дружны, но если дело касается прогулки по квартире, девочка ревнует, если Жору выпустили из клетки, а её нет.

Еноты весят по десять килограммов каждый. В месяц на еду для Поли и Жоры хозяева тратят по 3,5 тысячи рублей. Причём животные эти всеядные. Едят каши, орехи, рыбу, сырое мясо, любят молоко и печенье.

«С печенюшками очень интересная история. Они когда играются с водой, бросают печенюшку туда, начинают её мыть. Они всегда всё моют перед тем, как съесть. Начинают мыть и удивляются, когда печенюшка растворяется в воде. И всё – енот пугается, начинает психовать – где же печенюшка», – рассказала Ксения.

Таким полосатым зверятам нужны терпеливые хозяева. Еноты могут разгромить всю квартиру.

«Мне приходится закрывать клетки на хомуты – стяжки такие. Потому что, если я уйду, дома будет бардак – все раскидано, крупа на полу. Такие замки еноты открывают с лёгкостью – у них проворные лапки. И приходится по периметру на стяжки цеплять, чтобы не открыли», – отметила девушка.

В отличие от других животных полоскуны любят воду. Они моют всё, что попадает под лапу, да и сами не прочь искупаться. Как рассказывает Ксения, еноты любят лезть в розетки. Из-за своего любопытства Жорик уже лишился одной фаланги. Теперь на розетки хозяева ставят заглушки.

«Вот допустим играет он и схватил что-нибудь. Для него это всё – его игрушка и нельзя забирать. Еноты не любят слово "нет". Начинаешь забирать – енот в ярости. У меня вот на запястья следы – два запястья прокушены – это я пыталась забрать, наказать. Меры воспитания, в общем», – сказала Ксения.

Полоскуны хорошо ладят с котами и любят гулять на улице. Совсем скоро, когда окончательно потеплеет, хозяева начнут снова выводить своих питомцев на прогулку.

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#животные #жизнь

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