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Сегодня, 10:26 15

В Благовещенске запретили кататься на лошадях на некоторых участках набережной

В Благовещенске запретили кататься на лошадях на некоторых участках набережной

Власти Благовещенска запретили кататься на лошадях, а также их выгуливать на части набережной реки Амур. Запрет действует с января этого года, под него попал участок, ограниченный улицами Ленина, Краснофлотская, Островского и переулком Уралова.

«Этот вопрос нами поднимался неоднократно. Ведь в итоге таких катаний на лошадях в местах общего пользования остаются вытоптанные газоны и грязь. Кроме того, нет никакой гарантии, что те животные, на которых катают детей и которые находятся в месте массового скопления людей, не являются переносчиками заболеваний», – прокомментировали в городской администрации.

Запрет ввели в целях создания благоприятных условий для массового отдыха горожан, обеспечения их безопасности, охраны здоровья от заболеваний, общих для человека и животных. Также это связано с соблюдением Правил благоустройства на территории Благовещенска, сообщает пресс-служба городской администрации.

Кроме участка набережной Амура, запрет катания на лошадях действует и на площади имени Ленина.

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#городская власть #животные

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Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме
  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    зато между уралова и мухина теперь табуны ходят

  • ф

    ф
    2 часа назад

    все знают, что катают детей за деньги и никто не в состоянии проверить не больные ли лошади??? афигеть просто

  • 55

    55
    1 час назад

    Роспотребнадзор отдыхает)

  • StrelOKizBlagi

    StrelOKizBlagi
    1 час назад

    55

    Роспотребнадзор отдыхает)



    С их подачи наверно и запретили. Так ведь проще, чем вести учёт и контроль за эксплуатируемыми животными и их хозяевами.

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    1 час назад



    » oenesterov , сегодня, 10:54

    В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ НЕ СОСТОЮ И НЕ СОСТОЯЛ. В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ВЛАСТИ НЕ РАБОТАЮ И НЕ РАБОТАЛ.



    Странно... Очень странно!

  • Майка

    Майка
    1 час назад

    Лошадям место в конюшне, на конефермах и прочих специально отведенных местах. Какая мерзость гулять по городу и вдыхать ароматы лошадиных фекалий! Лошади не ухожены в большинстве своём, в грязных бантиках и т.п.

  • ay

    ay
    1 час назад

    А где место собакенам? Кстати, не раз видел как за лошадьми, всё что с них нападало, прибирал сам наездник в спецательный тканевый мешок. А за собакенам часто прибирают? Разве что Нифашев сотоварищи.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    ay

    А где место собакенам?



    Тоже провокатор? как тут 55? ))) http://forum.amur.info/news/131005/?page=last&page=3

    С уважением

  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    49 минут назад

    ay

    А где место собакенам? Кстати, не раз видел как за лошадьми, всё что с них нападало, прибирал сам наездник в спецательный тканевый мешок. А за собакенам часто прибирают? Разве что Нифашев сотоварищи.



    просто неубравший какашку за своим собакеном обязан её скушать

  • ЛайКа

    ЛайКа
    37 минут назад

    Клаус! Ауууу! Вас тут сильно не хватает!

  • ay

    ay
    36 минут назад

    Дядя из мяса

    ay

    А где место собакенам? Кстати, не раз видел как за лошадьми, всё что с них нападало, прибирал сам наездник в спецательный тканевый мешок. А за собакенам часто прибирают? Разве что Нифашев сотоварищи.



    просто неубравший какашку за своим собакеном обязан её скушать



    нету такого закону горожане-собачники, зачастую, свиноваты. по факту.

  • ay

    ay
    23 минуты назад

    ЛайКа

    ay

    А где место собакенам?



    Тоже провокатор? как тут 55? ))) http://forum.amur.info/news/131005/?page=last&page=3

    С уважением



    В чом провакация-то? Лошадников убирающих конский навоз видывал в городе, причём разных, а собачников убирающих какули за питомцами - нет, вернее всего одну. А то у Вашей "однофамилицы" - Майки батхёрт случился от аромата коняшкиных фекалий. А собачих кренделей-то гораздо больше. "Нифашевы" не успевают.

  • Вежливый

    Вежливый
    19 минут назад

    ayА где место собакенам? Кстати, не раз видел как за лошадьми, всё что с них нападало, прибирал сам наездник в спецательный тканевый мешок. А за собакенам часто прибирают? Разве что Нифашев сотоварищи.


    Когда видишь что за собачкой не убрали или бей в голову или стреляй по ногам)))

  • Вежливый

    Вежливый
    18 минут назад

    Вот зачем там лошади? Сделали бы загончик в гор парке, там бы и катали.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    17 минут назад

    ay

    В чом провакация-то?



    Свести тему к обсуждению собакенов, не? А вы так прямо сразу к их "ФИкалиям"! Снимаю шляпу!! Вам удалось! От последующих комментов "обязан её скушать" и "нету такого закону горожане-собачники, зачастую, свиноваты. по факту." каталась

    Жду новых

    О! "или бей в голову или стреляй по ногам", а Вежливый такой вежливый!

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