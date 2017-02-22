В Благовещенске запретили кататься на лошадях на некоторых участках набережной

Власти Благовещенска запретили кататься на лошадях, а также их выгуливать на части набережной реки Амур. Запрет действует с января этого года, под него попал участок, ограниченный улицами Ленина, Краснофлотская, Островского и переулком Уралова.

«Этот вопрос нами поднимался неоднократно. Ведь в итоге таких катаний на лошадях в местах общего пользования остаются вытоптанные газоны и грязь. Кроме того, нет никакой гарантии, что те животные, на которых катают детей и которые находятся в месте массового скопления людей, не являются переносчиками заболеваний», – прокомментировали в городской администрации.

Запрет ввели в целях создания благоприятных условий для массового отдыха горожан, обеспечения их безопасности, охраны здоровья от заболеваний, общих для человека и животных. Также это связано с соблюдением Правил благоустройства на территории Благовещенска, сообщает пресс-служба городской администрации.

Кроме участка набережной Амура, запрет катания на лошадях действует и на площади имени Ленина.

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