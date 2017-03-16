Мордовские учительницы отстояли в суде право носить хиджабы в стенах школы

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Ромодановский районный суд Мордовии вынес решение по иску преподавательниц средней школы села Белозёрье, которым ранее запретили носить в стенах учебного заведения мусульманские головные уборы. Об этом «Интерфаксу» рассказал правозащитник Марат Ашимов.

«Итог процесса таков: запрет на ношение платка и выговоры за ношение платка отменены. Учителям отказано лишь в возмещении морального вреда, однако это было непринципиальное требование, поэтому заявленная сумма была символической – 5 000 рублей», – отметил адвокат истцов

Ашимов пояснил, что поводом для подачи иска стали два приказа руководства Белозёрьевской средней общеобразовательной школы, изданные в декабре 2016 года.

В частности в учебном заведении было запрещено носить головные уборы. 27 декабря школьная администрация издала приказ о дисциплинарном взыскании 13 учителей, которые продолжили приходить на работу в головных уборах: педагогам были объявлены выговоры.

«Истцы подали в суд заявление о признании этих приказов незаконными и дискриминационными», – сказал собеседник агентства. Иск поступил в суд 20 февраля 2017 года, ответчиком по нему выступила директор Белозёрьевской средней общеобразовательной школы.

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