Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 09:38 0

Латвийский депутат не пользуется лифтом, чтобы «не кормить российскую экономику»

Латвийский депутат не пользуется лифтом, чтобы «не кормить российскую экономику»
Фото: media.safebee.com

Депутат латвийского Сейма, член парламентского комитета по бюджету Имантс Парадниекс отказался ездить на лифтах, объяснив это нежеланием «кормить российскую экономику». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеканал LNT.

«Видите ли, я принципиально не использую лифты нигде и никогда. Потому что таким образом мы кормим российскую экономику, так как часть энергии мы покупаем у них», – заявил Парадниекс.

Латвийский телеканал отмечает, что это не единичный случай: в последнее время ряд депутатов и некоторые посетители здешнего парламента стали чаще пользоваться лестницами. Правда, объясняется это техническими проблемами подъёмников и страхом застрять в кабинах лифтов.

Летом прошлого года Парадниекс выражал возмущение кафе с вывеской «Ленинград» в центре Риги. «Что это за коммунистическая отрыжка на кириллице в свободной стране Латвии на перекрёстке бульвара Райниса и Валдемара?» – возмущался парламентарий в Twitter.

Просмотров всего: 52

#политика #экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

Главу предвыборного штаба Навального арестовали из-за ложного звонка некоего Ахмеда
Экономика 24

Благодаря системе «Платон» амурские грузоперевозчики сэкономили 42 миллиона рублей налогов
В России и мире

Кадыров, Галустян и «Путин» из Comedy пообещали «дойти до главного» (видео)
Экономика 6

Приамурье получит более 146 миллионов на формирование комфортной городской среды