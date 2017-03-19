Латвийский депутат не пользуется лифтом, чтобы «не кормить российскую экономику»

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Депутат латвийского Сейма, член парламентского комитета по бюджету Имантс Парадниекс отказался ездить на лифтах, объяснив это нежеланием «кормить российскую экономику». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеканал LNT.

«Видите ли, я принципиально не использую лифты нигде и никогда. Потому что таким образом мы кормим российскую экономику, так как часть энергии мы покупаем у них», – заявил Парадниекс.

Латвийский телеканал отмечает, что это не единичный случай: в последнее время ряд депутатов и некоторые посетители здешнего парламента стали чаще пользоваться лестницами. Правда, объясняется это техническими проблемами подъёмников и страхом застрять в кабинах лифтов.

Летом прошлого года Парадниекс выражал возмущение кафе с вывеской «Ленинград» в центре Риги. «Что это за коммунистическая отрыжка на кириллице в свободной стране Латвии на перекрёстке бульвара Райниса и Валдемара?» – возмущался парламентарий в Twitter.

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#политика #экономика

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