Военные: инцидент в Новоалексеевке произошел из-за поломки техники

Представители Восточного военного округа прокомментировали ИА «Амур.инфо» инцидент в селе Новоалексеевка Завитинского района. Как сообщалось ранее, танк разрушил в населенном пункте двор одного из жилых домов. По их словам, причиной стала поломка военной техники.

«28 марта сего года во время совершения марша с полигона в Амурской области одна из гусеничных бронированных машин из-за поломки механизмов управления съехала с дороги. Механик-водитель предпринял необходимые меры для экстренной остановки, однако в результате съезда был поврежден забор одного из частных подворий в селе Новоалексеевка», – сообщает пресс-служба ВВО.

Военные отмечают, что в результате инцидента пострадавших нет. Материальный ущерб владельцу подворья возмещен командованием части.

Как добавили ИА «Амур.инфо» очевидцы, водитель гусеничной машины, которая разрушила двор, пострадал. Когда он покидал транспорт, люди увидели, что у него рассечена бровь, по лицу стекала кровь.

Как стало известно Амур.инфо, теперь колонна военной техники не будет проезжать по этому населенному пункту. Будут выбраны другие маршруты.

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