Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 09:50 18

Военные: инцидент в Новоалексеевке произошел из-за поломки техники

Военные: инцидент в Новоалексеевке произошел из-за поломки техники

Представители Восточного военного округа прокомментировали ИА «Амур.инфо» инцидент в селе Новоалексеевка Завитинского района. Как сообщалось ранее, танк разрушил в населенном пункте двор одного из жилых домов. По их словам, причиной стала поломка военной техники.

«28 марта сего года во время совершения марша с полигона в Амурской области одна из гусеничных бронированных машин из-за поломки механизмов управления съехала с дороги. Механик-водитель предпринял необходимые меры для экстренной остановки, однако в результате съезда был поврежден забор одного из частных подворий в селе Новоалексеевка», – сообщает пресс-служба ВВО.

Военные отмечают, что в результате инцидента пострадавших нет. Материальный ущерб владельцу подворья возмещен командованием части.

Как добавили ИА «Амур.инфо» очевидцы, водитель гусеничной машины, которая разрушила двор, пострадал. Когда он покидал транспорт, люди увидели, что у него рассечена бровь, по лицу стекала кровь.

Как стало известно Амур.инфо, теперь колонна военной техники не будет проезжать по этому населенному пункту. Будут выбраны другие маршруты.

Просмотров всего: 1959

#военные #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (18) Обсудить на форуме
  • Astoriya

    Astoriya
    3 часа назад

    Ну конечно, отмазки как всегда, а как же тот факт, написанный в предыдущей статье, что на обратном пути он тем же маршрутом проехал.

  • Darina131

    Darina131
    3 часа назад

    Конечно поломка. Что же ещё . Собаку воскресили ?

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    Конечно не будет проезжать по этому населенному пункту, иначе жители противотанковыми рвами огораживаться будут.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Astoriya

    Ну конечно, отмазки как всегда, а как же тот факт, написанный в предыдущей статье, что на обратном пути он тем же маршрутом проехал.



    А вы хотели, чтобы он новых дров наломал?



    Вполне логичное объяснение происшествия.



    Но местных "умников" более устроил бы пьяный мехвод за рычагами, чем обычная неисправность.



  • NinjaWithKatana

    NinjaWithKatana
    3 часа назад

    Поручик лейтенант, вы пьяны?

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    3 часа назад

    Какая поломка? Триплексы забыл протереть!?!

    Военное командование не захотело брать на себя ответственности, и списало всё на поломку техники.

    Очевидцы сказали что танк самостоятельно выехал задним ходом.

    ущерб они восстановят, вот своими силами и восстанавливайте всё, и с питомника овчарку привезите и подарите. Будьте мужиками - офицеры России, отвечайте честью за действия своих солдат.

  • NinjaWithKatana

    NinjaWithKatana
    3 часа назад

    ЖОРДЖio

    Какая поломка? Триплексы забыл протереть!?! Военное командование не захотело брать на себя ответственности, и списало всё на поломку техники. Очевидцы сказали что танк самостоятельно выехал задним ходом. ущерб они восстановят, вот своими силами и восстанавливайте всё, и с питомника овчарку привезите и подарите. Будьте мужиками - офицеры России, отвечайте честью за действия своих солдат.



    Да и ответят, я думаю. Так вот электорату про поломку заличили сейчас, чтобы не переживали за зря, а генерал теперь будет у всех подчиненных честь насиловать по очереди, кто хоть каким-то боком причастен окажется. Да и генерала по головке Москва не погладит, однако.

  • dronns

    dronns
    3 часа назад

    бла бла, только в суд!! не чего не сделают, это военные

  • Екатерина_acdc

    Екатерина_acdc
    2 часа назад

    Тупорылые вояки! Вовка вас всё кормит, а толку от вас никакого! Ума как у хлебушка...

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Екатерина_acdc

    Тупорылые вояки! Вовка вас всё кормит, а толку от вас никакого! Ума как у хлебушка...



    У самой-то рыльце остренькое?



    И ума, как у иголочки?



  • Алекс К

    Алекс К
    1 час назад

    Oldlord

    Екатерина_acdc

    Тупорылые вояки! Вовка вас всё кормит, а толку от вас никакого! Ума как у хлебушка...



    У самой-то рыльце остренькое?

    И ума, как у иголочки?



    так не оп ней речь. речь о человеке снесшем 15 метров забора,пару деревьев,надворную постройку.

    хорошо что в дом не вьехал,или в сортире никого не придавил.

    пса убили,низачто.

  • Patison

    Patison
    1 час назад

    пусть возместят с полна косяки, пса оживят и все )

  • Patison

    Patison
    1 час назад

    "бей своих, чтобы чужие боялись"?

  • cool

    cool
    1 час назад

    Собаку очень жаль. И слава богу, что людей не было. От поломки конечно никто не застрахован, но и на месте хозяев подворья никто оказаться бы не захотел. Сочувствую, у нас в схожей ситуации только с автомобилем ребёнок пострадал. Вот и считай свой дом своей крепостью..

  • Kaisla

    Kaisla
    1 час назад

    Верните собаку!!!! Собаки!!!

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Алекс К

    Oldlord

    Екатерина_acdc

    Тупорылые вояки! Вовка вас всё кормит, а толку от вас никакого! Ума как у хлебушка...



    У самой-то рыльце остренькое?

    И ума, как у иголочки?



    так не оп ней речь. речь о человеке снесшем 15 метров забора,пару деревьев,надворную постройку.

    хорошо что в дом не вьехал,или в сортире никого не придавил.

    пса убили,низачто.



    Если бы слово "воякА" было бы написано, я мог бы и согласиться.



    Но она огульно окрестила всех!



    Начиная от рядового Васи Пупкина и заканчивая Верховным Главнокомандующим!



  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Oldlord

    Но местных "умников" более устроил бы пьяный мехвод за рычагами, чем обычная неисправность.



    Экспертизу проводили? Экспертизу! Экспертизу! Экспертизу! (или как там её, освидетельствование...? не сильна в этом) И пусть обязательно АИ статью об этом выпустит!!



  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Oldlord

    Но она огульно окрестила всех!

    Начиная от рядового Васи Пупкина и заканчивая Верховным Главнокомандующим!



    +++



Показать все (18) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

Бультерьер загрыз своего хозяина в прямом эфире BBC
В России и мире

Сгоревшее приморское судно «Еруслан» пришло в окончательную негодность
Происшествия 7

В Благовещенске автомобилист сбил ребенка и скрылся
Общество

В Амурской области раньше обычного активизировались клещи