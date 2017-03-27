Тепло и ветрено: прогноз погоды в Амурской области на 29 марта

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В Амурской области 29 марта ожидается переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит 5…10 градусов тепла, местами по северо-западу – около нуля.

В Благовещенске в 6 часов утра было минус 2 градуса. Западный ветер дул со скоростью 1-3 метра в секунду. В течение дня в городе установится переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду. Термометры покажут плюс 8…10 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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