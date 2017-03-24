Легендарный «Горец» Кристофер Ламберт отмечает 60-летие

Фото: Fishki.net

60 лет назад родился французский и американский киноактёр Кристофер Ламберт. За более чем 35 летнюю кинокарьеру он снялся в 80 картинах. Ламберт играл как в комедиях («Арлетт», «Эркюль и Шерлок против мафии», «Почему я?»), так и в интеллектуальном кино («Подземка», «Убить священника»).

Однако настоящую популярность актёр получил благодаря ролям героев-одиночек в фантастических фильмах и фильмах жанра «экшн» («Крепость/Последний отсчёт», «Смертельная битва», «Крутые стволы»), среди которых самая главная – бессмертный воин Коннор Маклауд из фильма «Горец».

* * *

29 марта – День специалиста юридической службы»: профессиональный праздник юристов (военнослужащих и гражданского персонала) в Вооружённых силах РФ. Это сравнительно молодой праздник в нашей стране. Впервые он отмечался в войсках и силах России в 2007 году. В президентском указе сказано, что эта дата устанавливается «в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства».

* * *

110 лет назад родился Алексей Филомафитский – российский физиолог, доктор медицины, широко известный как один из основоположников экспериментальной физиологии в России, как автор учебника «Физиология» и сочинений по переливанию крови и наркозу. Совместно с Николаем Пироговым Филомафитский разработал в 1847 году метод внутривенного наркоза. После смерти учёного в «Военно-медицинском журнале» появилась его статья «Физиологический взгляд на употребление эфиров, хлороформа и бензина для притупления чувствительности».

* * *

90 лет назад родился Джон Вейн – английский химик, фармаколог, лауреат Нобелевской премии 1982 года (за «открытие простагландинов и аналогичных биологически активных веществ»), которую он разделил с Суне Бергстрёмом и Бенгтом Самуэльсоном. Экспериментально полученные Вейном препараты, содержащие пептиды, выделенные из яда змеи, назначались пациентам с артериальной гипертензией. После их использования у данной группы людей наблюдалось уменьшение артериального давления.

В 1971 году Вейн обнаружил, что аспирин ингибирует образование простагландинов и тромбоксана A2, который вызывает коагуляцию крови. Предложил использовать малые дозы аспирина для снижения риска тромбоза коронарных артерий (закрытия их просвета сгустками крови).

Просмотров всего: 136

#кино #культура #наука #праздники

распечатать