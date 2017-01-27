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Для жителей поселка Ивановский купят маломерное судно

Для жителей поселка Ивановский купят маломерное судно
Фото: sdelanounas.ru

В Мазановском районе Приамурья приобретут маломерное судно. Транспорт будет использоваться для перевозки через реку Селемджу жителей поселков Ивановский и Майский. В настоящее время здесь применяется лодочная переправа. Сельчане говорят, что она небезопасна.

Как говорится в пресс-релизе амурского минтранса, этот вопрос рассматривался на рабочем совещании под председательством министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексея Венглинского. В итоге он был решен положительно. Кроме того, в Селемджинском районе будет отремонтирована местная паромная переправа – для безопасной доставки через реку жителей поселка Огоджа.

Сейчас в Ивановском проживают 425 человек, 329 – в Огодже и 85 – в Майском.

В то же время остается невозможной навигация через реки в межсезонье, когда сообщение по льду уже закрыто, а речным транспортом пока не началось. В среднем этот период составляет полтора–два месяца.

«В межсезонье транспортное сообщение приостанавливается. Это запланированное мероприятие, к нему готовятся. На этот период закупаются продукты питания и все необходимое для жизни населенных пунктов. Если требуется медицинская помощь, задействуется служба медицины катастроф. Они оказывают экстренную медицинскую помощь, при необходимости транспортируют человека по воздуху», – прокомментировали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе амурского минтранса.

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#транспорт

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Комментарии
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  • БИТВА за УРОЖАЙ

    БИТВА за УРОЖАЙ
    4 часа назад

    Не забудьте кучу надзирающих органов на это бедненькое маломерное суденышко.

  • romaks

    romaks
    3 часа назад

    Людей будут переправлять на этом маломерном судне, а как переправлять автомобильный транспорт? У людей есть личный транспорт, на котором можно ездить только от поселка до переправы 13 километров и обратно? Сейчас закрыли ледовую переправу, а если машина осталась на этом берегу? Всё, до следующей ледовой переправы? Есть требование возить умерших на медосвидетельствование в г.Свободный (туда-обратно 400 км) - мертвых вместе с живыми пассажирами будут возить в этом катере на сидениях? Нееет господа, это не решение проблемы.

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