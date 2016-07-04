В Амурской области раньше обычного активизировались клещи

В Cвободном трехлетний ребенок, которого укусил клещ, чувствует себя удовлетворительно. Об этом рассказали в областном минздраве. Первый укус паразита в этом году зафиксировали раньше обычного. Специалисты напоминают о мерах предосторожности и рассказывают, что делать, если клещ все-таки укусил.

По словам биолога Елены Маликовой, внешне опасные энцефалитные клещи не отличаются от тех, кто не является носителем вируса. И, вопреки расхожим мифам, они не прыгают с деревьев, они могут ползти только вверх, поэтому уберечь себя можно с помощью спецодежды, репеллентов и вакцинации.

«Вся Амурская область – это территория обитания клещей, это их природный ареал. Они у нас на самом деле есть везде. И кусают людей каждый год. Если медики говорят, что становится больше опасных по энцефалиту территорий, это значит, что становится больше клещей, зараженных этим вирусом, в том числе в тех районах, которые раньше считались свободными от энцефалита», – рассказала профессор, завкафедрой биологии и методики обучения биологии БГПУ Елена Маликова.

Зараженные клещи кусают в том числе птиц, которые могут переносить вирус на другие территории. В Приамурье меняется климат, теплеет раньше, и паразиты уже ищут добычу.

Еще в 2005 году в Амурской области было 11 эндемичных районов, где постоянно выявляют заболевания клещевым энцефалитом. Сейчас опасных территорий уже 16. Среди них Архаринский, Свободненский, Мазановский, Бурейский и другие районы.

Первый в этом году случай укуса клещом зафиксировали в Свободном. Как сообщалось ранее, трехлетнему ребенку оказали помощь. Клещ оказался незараженным, сказали в областном минздраве. Прививки от вируса, который поражает нервную систему, ставят обычно с 4 лет. Обезопасить себя желательно до эпидсезона. Он начинается с 1 апреля.

Лекарство стоит 600 рублей, прививки нужно сделать две с интервалом в месяц. Третью делают в следующем году, чтобы закрепить эффект. Бесплатно вакцинируют детей и взрослых, которые подвержены риску. Если клещ все же укусил, нужно сразу обратиться в больницу. Если нет такой возможности, то самостоятельно выкручивающими движениями нужно извлечь его и живым доставить в медучреждение. Там обязаны оказать помощь и выписать направление на исследование паразита. Процедуру проводит «Центр гигиены и эпидемиологии Амурской области», она бесплатна для детей и социально незащищенных граждан.

«Если человек не был привит и был на эндемичной территории, ему вводят иммуноглобулин. Этот препарат вызывает немедленную выработку антител. В течение суток проводится исследование, а иммуноглобулин можно вводить после присасывания клеща в течение 72 часов. Это четверо суток, то есть во все сроки укладываемся, конечно», – сказала заведующая отделом организации иммунопрофилактики областного Центра СПИД Наталья Коротаева.

В прошлом году клещи покусали более 3,5 тысячи амурчан. Среди них было два случая клещевого энцефалита, 16 случаев – клещевого боррелиоза, 14 – риккетсиоза. По данным Роспотребнадзора, на каждом километре пути обитают в среднем 20 особей.

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